iPad mini OLED : Apple innove avec écran et IP67 mais garde un taux de rafraîchissement à 60 Hz

Apple lance l'iPad mini OLED le 6 novembre. La tablette perd 38 g, gagne en étanchéité IP67 mais conserve un écran à 60 Hz pour 759 euros.

Apple a officiellement dévoilé son nouvel iPad mini doté d'un écran OLED lors d'une présentation tenue le lundi 26 octobre. Cette nouvelle génération marque un tournant technologique majeur pour la petite tablette, intégrant désormais la puce A20 Pro et une certification de résistance à l'eau et à la poussière IP67. Le dispositif est également allégé de 38 grammes par rapport à sa prédécesseur, offrant une expérience utilisateur plus fluide et portable.

Lancement commercial et prix de vente

L'iPad mini OLED sera disponible dans les magasins à partir du vendredi 6 novembre. Les premiers acheteurs pourront acquérir le modèle Wi-Fi avec 128 Go de stockage au prix de départ de 759 €. Cette tarification représente une augmentation de 150 euros par rapport au prix de lancement du modèle précédent, reflétant les améliorations matérielles significatives apportées par Apple à cette version mise à jour.

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Design, légèreté et résistance accrue

Le design extérieur subit des modifications subtiles mais fonctionnelles. Les grilles de haut-parleurs traditionnelles ont disparu au profit du système Acoustic Display, qui transmet le son via l'écran lui-même grâce à des woofers couplés à la dalle et des tweeters dissimulés entre la vitre et la coque. Cette conception en boîtier fermé contribue directement à l'obtention de la certification IP67, une première pour un iPad, permettant une immersion sous un mètre d'eau pendant trente minutes sans dommage, bien que cette protection ne soit pas couverte par la garantie standard.

En termes de dimensions, l'appareil mesure désormais 5,4 mm d'épaisseur contre 6,3 mm auparavant. Il pèse 255 grammes en version Wi-Fi et 263 grammes en version cellulaire, soit respectivement 38 grammes de moins que les modèles précédents. Cette réduction de poids est particulièrement perceptible lors d'une utilisation prolongée à une main, comme la lecture au lit, confirmant l'engagement d'Apple vers une portabilité maximale.

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Retour aux couleurs sobres et choix techniques

Apple restreint la palette chromatique à deux coloris : minuit et lumière stellaire. Cette décision contraste avec les versions antérieures qui proposaient des teintes plus audacieuses comme le bleu ou le mauve. Concernant le déverrouillage, le Face ID n'est pas retenu ; le capteur Touch ID reste intégré au bouton supérieur. Bien que fonctionnel, ce capteur peut être difficile d'accès selon la prise en main, incitant les utilisateurs à enregistrer plusieurs empreintes digitales pour optimiser la rapidité d'ouverture.

La caméra avant migre sur la grande tranche, équipée d'un capteur de 12 mégapixels et de la fonction Center Stage. Cette orientation paysage permet un recadrage automatique efficace lors des appels vidéo, assurant que l'utilisateur reste au centre de l'image même en se déplaçant, ce qui s'avère convaincant pour les usages quotidiens de communication.

Compatibilité et concurrence sur le marché

L'iPad mini OLED maintient sa compatibilité avec l'Apple Pencil Pro et l'Apple Pencil USB-C, grâce à une zone magnétique dédiée sur la tranche et des aimants au dos pour fixer le Smart Folio. Face à des concurrents Android comme Lenovo ou RedMagic qui ciblent spécifiquement le gaming avec des taux de rafraîchissement élevés, Apple privilégie une approche généraliste. Cependant, le maintien d'un écran à 60 Hz reste une limitation notable par rapport aux standards actuels du marché des tablettes performantes.