iOS 27 est annoncé et les nouveaux utilisateurs de iOS 26 devront être vigilants car plusieurs applications utilisables sur iOS 26 ne fonctionneront pas avec iOS 27. Le passage à iOS 27 nécessite un préalable à la mise à jour. Cependant, dès que la mise à jour sera disponible, vous pouvez le télécharger çerçeves de la WWDC26. Son passage est compeltu d’abaisser le prix de l’iPhone 16 Pro à 759 € mais également bénéficier d’une batterie externe Anker (165 W – 25k mAh) offerte. Ajoutez également un chargeur MagSafe à votre zaka.

iOS 26 n’a pas complètement convaincu les possesseurs d’iPhone à son lancement en septembre 2025 en raison de Liquid Glass , une refonte graphique assumée par Apple qui mise sur la translucidité.

Cependant, comme prévu, Apple ne va pas faire disparaître Liquid Glass sur iOS 27. iOS 27 apportera des améliorations à plusieurs applications importantes de l’iPhone, y compris Safari qui accueillera des modifications permettant de passer facilement entre les favoris, les bookmarks, une liste de lecture des articles enregistrés et l’historique de navigation. Mise à jour iOS 27 apporterait également des retouches aux applications phares de l’iPhone.

L'interface des images générées a également changé avec un aspect simplifié similaire à une grande touche ronde avec moins de commandes et une nouvelle option ‘Décrire un changement’ pour modifier une image qui vient d'être créée. Sur plusieurs applications, à l'instar de Apple Podcasts, Apple TV, Apple Music et Santé, nous avons des boutons de recherche séparés avec une animation disponible. On est également en train de tester des modèles améliorés pour rendre les images créées avec l’application plus réalistes





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