iOS 19 : Rumeurs, Fonctionnalités et Date de Sortie

Découvrez les dernières rumeurs sur iOS 19, l'évolution de Siri, les changements attendus dans l'application Camera, l'intégration d'Apple Intelligence et les dates de sortie potentielles.

Chaque année, au début du mois de juin, Apple réunit les développeurs du monde entier pour une semaine de discussions et de présentations des dernières mises à jour imaginées par la firme californienne. Cette année encore, la WWDC s'annonce comme un événement majeur pour Apple .

Alors que l'arrivée d'iOS 18 l'automne dernier a été considérée comme « l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire » d'Apple, iOS 19 devrait poursuivre cette tendance en allant encore plus loin, le rendant ainsi beaucoup plus intelligent. L'ambition est de faire de Siri un véritable compagnon virtuel, à l'image de ChatGPT aujourd'hui. Pour y parvenir, les équipes d'Apple travaillent actuellement sur une nouvelle version de Siri, testée dans une application indépendante de l'écosystème classique. L'une des fonctionnalités les plus attendues d'iOS 19 concerne l'application « Caméra ». Selon des rumeurs persistantes, elle pourrait s'inspirer du design utilisé par Apple dans VisionOS. Ce nouveau design offrirait plus d'espace à l'écran avec des menus contextuels translucides qui disparaîtraient d'un geste. Nous avons déjà vu de telles fonctionnalités dans VisionOS, et il est donc probable de les voir intégrées à iOS 19. Ce rapprochement entre les appareils sous VisionOS et le reste de la gamme Apple est une volonté affichée de la firme. L'année 2024 a été marquée par l'arrivée d'Apple Intelligence, même si cette fonctionnalité n'est pas encore disponible en Europe (sa sortie est prévue au printemps). Une version 2.0 pourrait être lancée dès l'automne, avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans plusieurs services, notamment Apple Music. D'autres services natifs devraient également bénéficier de cette intégration. Il sera intéressant de voir si ces fonctionnalités restent exclusives aux iPhone 15 Pro et modèles plus récents, ou si Apple décide d'ouvrir l'accès à son intelligence artificielle à d'autres modèles d'iPhone. Si iOS 18 a déjà permis à plusieurs modèles de prolonger leur cycle de vie, iOS 19 devrait être une bonne nouvelle pour les anciens smartphones. La liste complète des téléphones compatibles avec la mise à jour est disponible





iPhonfr / 🏆 44. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

APPLE IOS19 SIRI VISIONOS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE WWDC APPLICATION CAMERA TELEPHONES COMPATIBLES

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

inZoi : tout ce que l’on sait à ce jour (infos, annonces, date de sortie, fonctionnalités…)Découvrez dès maintenant toutes les informations concernant la sortie prochaine d'inZoi, le futur 'Sims Killer' de Krafton.

Lire la suite »

inZoi : tout ce que l’on sait à ce jour (infos, annonces, date de sortie, fonctionnalités…)Découvrez dès maintenant toutes les informations concernant la sortie prochaine d'inZoi, le futur 'Sims Killer' de Krafton.

Lire la suite »

Elden Ring Nightreign s'offre enfin une date de sortieLes joueurs n'auront plus à attendre très longtemps pour goûter aux joies d'Elden Ring Nightreign.

Lire la suite »

Battlefield 2026 : EA confirme la sortie mais pas la dateElectronic Arts a confirmé le prochain jeu de la série Battlefield sortira sur PS5, Xbox Series X/S et PC durant l'exercice fiscal 2025-2026. La date de sortie exacte n'a cependant pas encore été révélée. Le jeu, dont le développement est en cours interne à EA, sera précédé par une initiative appelée « Battlefield Labs » qui permettra aux joueurs de tester et d'innover avant le lancement.

Lire la suite »

Metal Gear Solid 3 : Snake Easter Delta dévoile sa date de sortie via un nouveau trailerC'est désormais officiel, le remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater Delta sortira à la fin du mois d'août sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Lire la suite »

GTA 6 : date de sortie, prix, nouveautésTout ce qu'il faut savoir sur GTA 6 : date de sortie en France, consoles, prix du jeu, histoire et ville...

Lire la suite »