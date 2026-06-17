Invoxia présente le Tracker Pro Max, un traceur GPS autonome capable de donner sa position chaque seconde

Invoxia a dévoilé le Tracker Pro Max, un traceur GPS autonome capable de donner sa position chaque seconde grâce à un mode Live Tracking. Ce nouveau produit est pensé pour les utilisateurs qui veulent une localisation précise et rapide de leur véhicule en cas de vol ou de perte.

Invoxia profite de VivaTech pour lancer le Tracker Pro Max , son premier traceur GPS autonome capable de donner sa position chaque seconde grâce à un mode Live Tracking .

Sa gamme va du traceur classique au Biotracker, un collier connecté qui suit la santé d'un chien grâce à plusieurs capteurs physiologiques. Le point commun de tous ces produits : une intelligence artificielle embarquée directement dans l'appareil, pour analyser les données sans tout renvoyer dans le cloud. C'est dans cette lignée qu'arrive le Tracker Pro Max, dévoilé dans le cadre de VivaTech, salon parisien qui se tient du 17 au 20 juin 2026.

Son argument principal : il intègre un mode Live Tracking qui indique sa position toutes les secondes. 125 200 véhicules ont été volés en France, soit près d'un toutes les quatre minutes. Le chiffre baisse d'environ 10 % sur un an, mais les méthodes ont changé : environ 70 % des vols se font désormais sans effraction, via des techniques électroniques comme le mouse jacking (le vol par amplification du signal de la clé mains-libres).

Noté 9/10 par Frandroid, le SolarFlow 2400AC+ stocke votre surplus d'énergie pour le réutiliser le soir. Faites de économies simplement ! Pendant les Prime Day, le pack tombe à 1 927 €. Concrètement, le voleur n'a plus besoin de forcer une serrure, il lui suffit de copier le signal de votre clé.

Dans ce type de scénario, le traceur devient souvent votre dernière chance pour localiser le véhicule. C'est là que le Tracker Pro Max veut faire la différence avec son suivi à la seconde une fois le mode Live Tracking activé. Au-delà du suivi en temps réel, le Tracker Pro Max ajoute deux modes que les autres traceurs Invoxia n'ont pas. Le mode absence est pensé pour les longues périodes, comme les vacances.

Avant de l'activer, l'application fait un diagnostic de la zone : elle évalue la qualité de captation, vérifie la position sur le véhicule et qualifie le lieu en zone sûre ou à risque. On définit ensuite une durée d'absence et un contact d'urgence. Pour éviter les fausses alertes, le système croise plusieurs signaux - vibration, preuve d'un déplacement réel - et ne se déclenche que si le véhicule a bougé d'au moins 500 m à 1 km.

Le mode alerte, lui, vise les arrêts courts : tous les capteurs (mouvement, vibration, changement de contexte) restent actifs en permanence pour une surveillance maximale. Et si votre smartphone est détecté juste à côté du traceur, l'application propose de couper la surveillance, histoire de ne pas vous bombarder d'alertes en cas de mouvement. Permettant à la police et aux assurances de localiser le traceur en temps réel.

Utilisable uniquement après un dépôt de plainte, il sert de preuve pour l'assureur et donne aux forces de l'ordre un accès direct aux données, sans dépendre du témoignage de la victime. Côté fiche technique, Invoxia annonce un boîtier compact de 113 x 39 x 19 mm pour 70 g.

La grosse évolution se trouve dans la batterie : une Li-ion de 2000 mAh, que la marque présente comme sept fois plus grosse qu'un traceur standard - une comparaison maison, sans référentiel précisé sur le modèle de comparaison, pour une autonomie annoncée jusqu'à six mois selon la fréquence de localisation - soit en mode Éco, à l'opposé du Live Tracking à la seconde qui videra la batterie bien plus vite.

Voici le reste des caractéristiques annoncées : Connectivité 4G LTE-M, un réseau cellulaire basse consommation et longue portée dédié aux objets connectés ; Carte SIM intégrée avec un an d'abonnement inclus ; Un point mérite votre attention : le passage à l'USB-C : le Tracker GPS Pro précédent restait en micro-USB, une connectique relativement désuète aujourd'hui. Le Pro Max corrige donc le tir.

Face à lui, la concurrence directe sur le créneau du traceur GPS à abonnement ne manque pas : Coyote Secure, Monimoto ou Tracki jouent sur le même terrain, avec des modèles économiques (abonnement mensuel ou annuel) et des autonomies variables. À 179 € avec un an inclus, le Pro Max se place dans la fourchette haute, mais mise sur sa localisation à la seconde et son autonomie longue pour se démarquer.

Le Tracker Pro Max sera disponible à partir du 1er juillet 2026 en France et à l'international, sur invoxia.com. Invoxia indique un prix public de 179 €, avec abonnement 1 an inclus. Ensuite, le renouvellement de l'abonnement coûte 59,85 €/an





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