Invoxia GPS Pro Max : Traqueur 4G LTE-M pour suivi véhicule en temps réel

Test de l'Invoxia GPS Pro Max, traqueur 4G LTE-M avec suivi seconde par seconde, autonomie six mois et prix élevé. Analyse complète de ses performances.

La société française Invoxia a lancé le nouveau GPS Pro Max, un traqueur connecté conçu pour la surveillance rapprochée de véhicules. Cet appareil mise sur une connexion 4G LTE-M offrant un suivi à la seconde, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre six mois. Notre prise en main révèle un boîtier robuste mais encombrant, nécessitant une attention particulière quant à son installation. L'abonnement associé est sensiblement plus cher que celui du modèle Classic, soulignant la différence de positionnement sur le marché des dispositifs de localisation.

Connectivité 4G LTE-M Supérieure

Une position datant de plusieurs minutes constitue un retard considérable lorsqu'une moto ou une voiture vient d'être volée. Le traqueur Invoxia GPS Pro Max résout ce problème en permettant un suivi en temps réel, que le bien soit en mouvement ou stationnaire, à l'étranger ou en France. Étant déjà utilisateur du modèle classique de 2021 relié aux réseaux LoRa et Sigfox, l'évolution vers la 4G LTE-M suscitait une grande curiosité. Contrairement aux balises Bluetooth ou à ultra large bande comme l'AirTag, qui dépendent du réseau Localiser et du passage d'autres appareils, cet outil dispose de sa propre connexion cellular. Cette autonomie réseau permet une transmission de position directe et fiable sans nécessiter la proximité d'autres smartphones.

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Dimensions et Autonomie de l'Appareil

Le boîtier inspire une impression de solidité à la prise en main, mais ses dimensions peuvent refroidir ceux qui espéraient le dissimuler discrètement. Avec des mesures de 11,3 x 3,9 x 1,9 centimètres et un poids de 70 grammes, il est essentiel de vérifier l'espace disponible avant l'achat, surtout sur deux-roues. L'absence de cordon d'attache fourni est regrettable, bien qu'une encoche soit prévue à cet effet. Sa certification IP67 garantit une protection contre la poussière et une immersion temporaire jusqu'à un mètre pendant trente minutes, le rendant adapté aux motos, bateaux ou jet skis. La recharge s'effectue enfin via un port USB-C, un progrès notable par rapport au micro-USB de l'ancien modèle, avec une charge pleine atteinte en 80 minutes lors du test initial.

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Précision et Suivi en Temps Réel

L'application Invoxia GPS, disponible sur Android et iOS, centralise l'activation et les réglages pour tous les traqueurs de la marque, la carte SIM étant intégrée. La 4G LTE-M étend le suivi à plus de 35 pays, offrant un avantage crucial pour les véhicules franchissant les frontières, sous réserve de la disponibilité locale du réseau. Le mode Live Tracking ou suivi en temps réel apporte une différence tangible, permettant jusqu'à une position par seconde. Cette fréquence permet de suivre la direction prise par un véhicule volé et de transmettre des informations actualisées aux forces de l'ordre. Cependant, ce mode intensif est limité à 30 minutes pour préserver la batterie, bien qu'une prolongation soit possible depuis l'application en surveillant son smartphone.

Limites de Précision et Contexte

Il convient de distinguer la fréquence de mise à jour de la précision absolue. Pendant les essais, la localisation en mouvement était exacte à une dizaine de mètres près. Une actualisation plus fréquente ne transforme pas le GPS en instrument de précision centimétrique, surtout sur un produit compact placé dans une boîte à gants. À l'arrêt, la précision s'améliore, même dans les sous-sols de parkings modernes. Tout comme le modèle Invoxia Classic, des alertes de mouvement, de vibration et d'inclinaison sont complétées par des zones personnalisables, offrant une sécurité globale bien que l'abonnement reste un coût supplémentaire à prendre en compte pour les utilisateurs exigeants.