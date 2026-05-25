Maïssane, invitée du podcast de Jazz, partage son expérience de relation avec Emine et ses aspirations à reconvertir son parcours professionnel loin des télé-réalités. Tom redouble ses efforts pour reconquérir une Soso hésitante, malgré les manoeuvres de sabotage de Vivian. Ella participe à son deuxième rendez-vous professionnel, tandis que Justine, Vivian et Cindy s'engagent dans un défi de taille lancé par Christophe Beaugrand. Enfin, les Anges mettent leurs talents en commun pour rendre inoubliable les 15 ans de l'émission.

Invitée du podcast de Jazz, Maïssane se livre sur sa relation avec Emine et ses envies de reconversion loin de la télé-réalité. À la suite du rapprochement de la veille, Tom redouble d'efforts pour reconquérir une Soso hésitante, malgré les tentatives de sabotage de Vivian .

Alors qu'Ella vit son deuxième rendez-vous professionnel, Justine se rend sur les lieux de la soirée caritative avec Vivian et Cindy pour commencer à relever un défi de taille lancé par Christophe Beaugrand. À la villa, les Anges mettent leurs talents en commun afin de faire des 15 ans de l'émission un événement inoubliable. Les Anges - Saison 13, Émission 354 mariages pour 1 lune de miel du 27 janvier 2025 - Micheline & Jean-Ren





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