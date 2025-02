Investisseurs Prudents: Comment Éviter Perte de 30% sur Des Titres à Fort Capitalisation

Découvrez comment les membres d'InvestingPro ont utilisé l'outil Juste valeur pour identifier les actions surévaluées et éviter des pertes importantes. Explorez des exemples concrets tels que AMD et Boeing, et découvrez comment un risque-rendement aligné sur vos objectifs peut vous protéger contre les fluctuations du marché.

Le marché est-il sur le point d'atteindre son apogée ? DeepSeek marquera-t-il la fin du cycle haussier de l'IA ? Les droits de douane sont-ils sur le point de réduire à néant les gains du marché ? Est-ce le moment d'effectuer un mouvement de type Big-Short ? Très franchement, personne ne le sait, malgré toutes les opinions qui circulent.

Et, pour être encore plus franc, si vous gérez vos investissements en fonction de ces titres, vous risquez de vous réveiller brutalement lorsque le marché se retournera soudainement (croyez-moi, il finira par le faire). Tout cela ne devrait pas avoir d'importance si votre stratégie et votre risque-rendement sont correctement alignés sur vos objectifs. C'est précisément sur ce point que les membres d'InvestingPro ont pu bénéficier d'un effet de levier important par rapport au marché. Les membres d'InvestingPro peuvent accéder directement à la liste en cliquant sur les liens. Prenez des bénéfices sur certaines des valeurs les plus surévaluées que vous détenez. Conservez les actions qui sont évaluées à leur juste valeur. Augmentez vos liquidités pour acheter des titres injustement sanctionnés lorsque la tendance du marché s'inverse (Buffett le fait). Contrairement aux gros titres et aux opinions individuelles, le score de la Juste valeur est basé sur plus de 15 mesures financières différentes reconnues par l'industrie et combinées pour fournir une analyse de qualité pour chaque action du marché. C'est pourquoi il a fait ses preuves en signalant les actions surévaluées avant les effondrements majeurs, aidant ainsi les investisseurs à verrouiller leurs profits avant que le sentiment ne se retourne. 1. AMD - La Juste valeur permet de bloquer les gains avant que l'action du fabricant de puces ne tombe en disgrâce) a été l'une des meilleures transactions de la dernière décennie dans le secteur des semi-conducteurs. Les investisseurs qui ont acheté l'action à 2,53 $ en janvier 2013 l'ont vue monter en flèche de 8 456 %, atteignant un sommet historique de 211 $ en mars 2024. Mais après cette ascension fulgurante, le rallye s'est essoufflé. Depuis son apogée, AMD a eu du mal à retrouver ses sommets, se heurtant à une forte résistance à 185 dollars en juillet 2024, puis à 173 dollars en octobre. Chaque tentative de franchissement s'est soldée par un effondrement brutal, effaçant des gains significatifs. Le 26 janvier 2024, la Juste valeur a signalé qu'AMD était surévalué, prédisant une baisse potentielle de 36,07 %. L'action n'a pas réussi à casser sa résistance et a plutôt entamé une tendance baissière prolongée, perdant finalement 36,81 % au cours des 13 mois suivants. L'intensification de la concurrence n'a fait qu'empirer les choses. Les résultats d'AMD pour le quatrième trimestre ont déçu, avec des perspectives peu encourageantes pour son activité de centres de données - un domaine dans lequel AMD reste à la traîne de Nvidia (NASDAQ:), le géant de l'informatique de l'IA. Les investisseurs sont devenus encore plus prudents lorsque DeepSeek, une startup chinoise proposant une alternative moins chère, est entrée sur le marché. Aujourd'hui, après une baisse prolongée, AMD s'approche-t-elle enfin d'une opportunité d'achat ? Le suivi de l'évaluation de Juste valeur de l'action à ses niveaux de prix actuels pourrait aider à répondre à cette question. Passons maintenant au titre suivant de notre liste. Voici comment s'est déroulé le sort de l'action Boeing. Mais alors que les gros titres se sont concentrés sur ses problèmes, la Juste valeur avait déjà mis le doigt sur les difficultés financières de l'entreprise avant que l'action ne plonge. Le 16 décembre 2023, l'outil a signalé une baisse de 32,17 %, et l'action Boeing a suivi, dégringolant d'une falaise et perdant près de 31 % en 14 mois. Ce n'était pas un coup de chance. L'outil Juste valeur a permis d'identifier un titre dont les fondamentaux ne justifiaient pas sa montée en flèche. À l'époque, Boeing était aux prises avec des difficultés financières persistantes, qui ne faisaient que s'aggraver. Avant la chute, les résultats du troisième trimestre de Boeing ont mis en évidence les difficultés persistantes de l'entreprise. La société avait enregistré 19 trimestres consécutifs de résultats décevants. Son secteur de la défense, une unité commerciale clé, n'a enregistré qu'un bénéfice d'exploitation de 474 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 129 milliards de dollars, soit une marge anémique de 0,4 %. La pression à la vente s'est accélérée après qu'un incident de sécurité très médiatisé a ébranlé les investisseurs. Une section du fuselage s'est détachée d'un Boeing 737 Max 9 flambant neuf en plein vol, ce qui a entraîné un atterrissage d'urgence..





