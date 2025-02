Investissements, taxe soda, et colère de Bernard Arnault: le bilan économique du moment

Ce reportage explore les sujets d'actualité qui rythment l'économie française: les investissements d'Emmanuel Macron dans l'intelligence artificielle, le revirement du gouvernement sur la taxe TVA pour les microentrepreneurs, l'augmentation du malus écologique pour les automobilistes, les contrôles européens sur les e-commerces chinois, l'insatisfaction grandissante face aux salaires, l'augmentation de la taxe soda, celle des péages et les raisons de la contraction de la croissance économique à la fin de 2024. La colère de Bernard Arnault face à l'augmentation des taxes sur les entreprises est également abordée, ainsi que les changements constatés dans les habitudes de consommation françaises.

À la veille de l'ouverture du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron a annoncé des investissements pour un montant de 109 milliards d'euros dans ce secteur. Mais est-ce suffisant pour s'imposer dans le domaine de l'IA ? Frédéric Bianchi analyse la situation. Le gouvernement a effectué un volte-face sur sa mesure controversée visant à abaisser le seuil de la franchise de TVA pour les microentrepreneurs.

Pourquoi cet changement de cap ? Frédéric Bianchi éclaire ce revirement. Une mesure insérée dans le budget 2025, qui passera inaperçue pour beaucoup, mais qui touchera la majorité des automobilistes. À partir du 1er mars, un barème plus strict pour le malus écologique s'appliquera. Qui est concerné par cette mesure ? Stéphanie Coleau explique. Les sites de e-commerce chinois, tels que Shein ou Temu, sont dans le viseur de l'Union européenne. La Commission souhaite mettre en place des contrôles pour prévenir la revente de produits contrefaits et non conformes. Comment compte-t-elle financer ces contrôles ? Stéphanie Coleau détaille. Une étude révèle que plus d'un Français sur deux n'est pas satisfait de sa rémunération et se sent dévalorisé par son niveau de salaire. Cette insatisfaction atteint même 62 % chez les femmes. Qu'en est-il des chiffres derrière ce constat ? Stéphanie Coleau nous fournit les éclaircissements. Parmi les mesures contenues dans le budget de la Sécurité sociale, figure la taxe soda. Son augmentation a été votée fin novembre dans la version adoptée au Sénat, avant la censure du gouvernement Barnier. Le principe est simple : plus la quantité de sucre est élevée, plus la taxe est importante. À quelle augmentation devons-nous nous attendre ? Stéphanie Coleau répond. Le prix des péages augmentera de 0,92 % en moyenne à partir du 1er février. Une hausse modérée mais qui intervient après des augmentations record ces dernières années. Pourquoi le prix du péage continue-t-il de s'accroître ? Stéphanie Coleau nous explique. La fin de l'année 2024 a été plus difficile que prévu au niveau de l'activité économique. Selon les derniers chiffres de l'Insee, la croissance s'est contractée de 0,1 % au 4e trimestre, là où la précédente estimation tablait sur une stagnation. Quelles sont les raisons de ce ralentissement ? Stéphanie Coleau analyse. Bernard Arnault, personnalité discrète, ne ménage pas ses mots concernant la surtaxe des entreprises à venir. En cause notamment, l'imposition des sociétés, différente en France et aux États-Unis. Quelles sont les raisons de la colère de cet entrepreneur ? Stéphanie Coleau nous fournit les détails. Une étude de Kantar établit un bilan de la consommation en France l'année dernière. Face à l'inflation, quels sont les postes de dépenses sacrifiés par les Français ? Quelles sont les marques privilégiées ? Stéphanie Coleau répond à ces questions.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Investissements IA TVA Malus Écologique E-Commerce Taxe Soda Péages Croissance Économique Bernard Arnault Inflation Consommation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bernard Arnault est en négociations pour racheter «L’Opinion» et l’AgefiLe milliardaire veut étendre son empire médiatique au journal libéral «l’Opinion» et au média spécialisé dans la finance «L’Agefi», détenus tous deux par Nicolas Beytout. L’homme d’affaires y était déjà actionnaire, mais envisage désormais

Lire la suite »

Investiture de Donald Trump: Bernard Arnault invité du président américain pour son investitureAu côté de grands patrons américains comme Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos, le Français Bernard Arnault était présent ce lundi à la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington D. C.

Lire la suite »

Bernard Arnault assiste à l'investiture de Donald TrumpLe PDG de LVMH, Bernard Arnault, et sa famille étaient présents à l'investiture de Donald Trump à Washington. Ils ont assisté à la cérémonie à la rotonde du Capitole et ont participé à un service religieux avec le président et sa femme. Cette présence a suscité des réactions critiques, notamment de la part du sénateur démocrate Chris Murphy.

Lire la suite »

Bernard Arnault aux côtés de Donald Trump lors de son investitureLe PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, a assisté à l'investiture de Donald Trump aux côtés de sa famille, suscitant des réactions controversées.

Lire la suite »

Bernard Arnault aux premières loges de l’investiture Trump : quelles sont leurs relations ?Le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault a assisté à la cérémonie d’investiture de Donald Trump, lundi 20 janvier, au Capitole à Washington. Les deux milliardaires possèdent des liens étroits qui remontent à bien avant le premier mandat du républicain.

Lire la suite »

Bernard Arnault Critique l'Augmentation des Impôts sur les Entreprises en FranceLe PDG de LVMH, Bernard Arnault, a fortement condamné mardi l'augmentation prévue des impôts sur les entreprises françaises, la qualifiant de «taxe sur le made in France» et affirmant qu'elle «encourage la délocalisation». M. Arnault a exprimé son optimisme face à l'environnement américain, où les impôts sont en baisse et les entreprises subventionnées, tandis qu'en France, la surtaxe d'impôt sur les sociétés prévue pour les plus grosses entreprises pourrait entraîner une augmentation de 40% du taux d'imposition.

Lire la suite »