Investissements Qataris en France: Une Menace pour le Football ?

Les menaces de réduction drastique des investissements qataris en France suite à la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, inquiètent le monde du football français.

La situation judiciaire de Nasser Al-Khelaïfi , le président du Paris Saint-Germain , pourrait avoir des conséquences considérables sur l'avenir du football français . Le séisme annoncé par cette mise en examen dans l'affaire Lagardère pourrait bouleverser le paysage sportif français. Agacés par cette situation, les dirigeants qataris menacent de réduire drastiquement leurs investissements en France.

Une réunion d'urgence tenue à Doha a certes réaffirmé l'engagement de l'émirat dans l'Hexagone, mais le message est clair : la priorité sera désormais donnée aux marchés internationaux.Cette décision pourrait impacter directement beIN Sports, actuellement en discussions avancées avec l'Arabie saoudite pour une cession partielle de son capital. Cette redistribution des cartes pose aussi la question du futur du Paris Saint-Germain, symbole de la mainmise qatarie sur le football français depuis plus d'une décennie. Si aucune décision radicale n'a encore été prise, la vente l'an dernier de 12,5 % du club à Arctos pourrait être un premier pas vers un désengagement progressif. Avec des ambitions grandissantes en NBA, en NHL et en Formule 1, Doha semble vouloir élargir son empire sportif loin de la France. Une véritable onde de choc qui pourrait rebattre toutes les cartes du sport hexagonal





