Investissement massif pour l'IA, villes sûres et auto-entrepreneurs inquiets: l'actualité française en bref

Emmanuel Macron annonce un plan d'investissement de 109 milliards d'euros pour l'IA en France. Maslow.immo met en lumière les villes offrant un bon compromis entre rentabilité locative et sécurité. Les auto-entrepreneurs s'inquiètent de l'impact potentiel d'une augmentation de la TVA sur leur activité.

Emmanuel Macron a dévoilé un plan d'investissement massif de 109 milliards d'euros pour stimuler le développement de l'intelligence artificielle (IA) en France. Ce plan, annoncé lors du sommet international de Paris sur l'IA, comprend un accord de partenariat de 30 à 50 milliards d'euros entre la France et les Émirats arabes unis. Des fonds d'investissement et des entreprises françaises contribueront également à financer la création de centres de données et de clusters IA.

Parallèlement, la plateforme d'immobilier Maslow.immo a dressé un classement de 10 villes offrant un bon équilibre entre rentabilité locative et sécurité résidentielle. Sophia Antipolis, le Bar-sur-Loup et Tourrettes-sur-Loup occupent les trois premières places dans ce palmarès, mettant en lumière le potentiel du sud-est de la France pour les investisseurs immobiliers.Enfin, les auto-entrepreneurs français expriment leur inquiétude face à l'impact potentiel d'une future augmentation de la TVA sur leur activité. Bien que l'abaissement du seuil d'exemption de TVA ait été suspendu, de nombreux travailleurs indépendants craignent que l'augmentation de leur charge fiscale puisse nuire à leur compétitivité. Certains comme Thomas, témoignent de leurs craintes, affirmant que l'imposition de 20% de TVA les forcerait à perdre leurs clients au profit de la vente au black





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Intelligence Artificielle Investissement Immobilier Auto-Entrepreneurs Fiscalité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Intelligence artificielle : Emmanuel Macron annonce un investissement en France de '109 milliards d’euros'Dans une interview sur France 2, en direct du Grand Palais où se tiendra lundi et mardi un salon mondial sur l’intelligence artificielle (IA), le Président de la République a longuement montré son enthousiasme pour les nouvelles technologies.

Lire la suite »

Intelligence artificielle : Emmanuel Macron annonce '109 milliards d'euros' d'investissement en FranceEmmanuel Macron a annoncé, dans la soirée de ce dimanche 9 février, des investissements en France dans l'intelligence artificielle de '109 milliards d'euros dans les prochaines années'.

Lire la suite »

Intelligence artificielle (IA) : Emmanuel Macron annonce '109 milliards d'euros' d'investissements en FranceLe Président a annoncé ces investissements sur le territoire dans les prochaines années. 'Soyez patriotes vous-mêmes', a-t-il aussi lancé aux patrons français prêts à délocaliser.

Lire la suite »

Emmanuel Macron annonce 109 milliards d'euros d'investissements pour l'IA en FranceLe président Emmanuel Macron s'est fait dimanche le promoteur de l'intelligence artificielle (IA) en France, vantant les mérites de cette technologie et annonçant 109 milliards d'euros d'investissements dans le pays pour la développer, à la veille du Sommet international sur l'IA de Paris....

Lire la suite »

Emmanuel Macron annonce 109 milliards d'euros d'investissements pour l'IA en France« L'intelligence artificielle ne va jamais remplacer l'Homme », a assuré le chef de l'État.

Lire la suite »

Sommet sur l’IA : Emmanuel Macron annonce 109 milliards d’euros d’investissements en FranceEmmanuel Macron était l’invité du JT de 20 heures de France 2, dimanche 9 février 2025, pour évoquer les grands enjeux de l’intelligence artificielle (IA). Le président de la République a annoncé des investissements à hauteur de 109 milliards d’euros pour la France, destinés notamment à la construction de data centers.

Lire la suite »