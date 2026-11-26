Analyse des performances boursières de Marathon Petroleum, Valero Energy, Phillips 66 et Sirius XM en 2026. Découvrez les potentiels de hausse et la santé financière de ces valeurs.

Malgré la volatilité générale des marchés financiers, plusieurs actions ont affiché une résistance remarquable et des hausses substantielles depuis le début de l'année 2026. Cet optimisme investisseur se traduit par une sélection stratégique de titres dont la trajectoire de croissance et la solidité financière impressionnent, notamment à l'approche de la fin de cette année calendaire. Nous analysons ici quatre entreprises phares, trois du secteur du raffinage et une de la diffusion satellitaire, pour lesquelles les signaux restent favorablement orientés.

Performance Exceptionnelle de Marathon Petroleum

Marathon Petroleum (NYSE :MPC) a réalisé la meilleure performance parmi les grands raffiniers américains en 2026, avec une action clôturant à 355,16 dollars le mardi en question. Ce titre a enregistré une progression d'environ 118 % depuis le début de l'année, surpassant largement la progression moyenne du S&P 500 qui s'établissait à environ 5 % sur la même période. Cette surperformance s'explique principalement par des marges de raffinage atteignant des niveaux records, bien que le titre ait connu un retrait significatif en novembre.

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Malgré cette correction récente, les modèles de juste valeur d'InvestingPro prévoient un potentiel de hausse supplémentaire, estimant la juste valeur à 412,33 dollars, soit environ 16 % au-dessus du cours actuel. Les analystes de Wall Street, via les données Investing.com, fixent l'objectif de cours moyen à 447,18 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 26 %. La santé financière de Marathon est jugée EXCELLENTE par InvestingPro, avec un score Piotroski parfait de 9 sur 9.

D'un point de vue technique, l'action se trouve dans une phase de correction au sein d'une tendance haussière plus large. Un retour au-dessus de la ligne des 50 jours, située à 420,70 dollars, signalerait la fin du recul. À l'inverse, une baisse vers la moyenne mobile à 200 jours, à 308,19 dollars, indiquerait un affaiblissement plus marqué du rebond amorcé tout au long de l'année 2026.

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Valero Energy et Son Potentiel de Croissance

Valero Energy (NYSE :VLO), identifié comme le plus grand raffineur indépendant au monde, a vu son cours presque doubler cette année, clôturant mardi à près de 325 dollars, en hausse d'environ 99 % depuis le début de l'année 2026. La société bénéficie des mêmes facteurs macroéconomiques favorables que Marathon Petroleum, tout en affichant une valorisation qui semble encore sous-évaluée par rapport à ses fondamentaux.

L'action se négocie à environ 8 fois les bénéfices réalisés, alors que les analystes prévoient une croissance fulgurante du bénéfice par action (BPA) de 463,7 % pour cette année. InvestingPro estime la juste valeur de l'action à 422,04 dollars, ce qui représente environ 30 % de marge de progression par rapport au cours actuel. Les objectifs moyens des analystes s'établissent à 413,47 dollars, impliquant un potentiel de hausse de près de 27 %.

La solidité financière de Valero est corroborée par une forte génération de flux de trésorerie disponible, un score Z d'Altman robuste et une capacité avérée à restituer du capital aux actionnaires. Sur le plan technique, la moyenne mobile sur 200 jours, proche de 298 dollars, constitue le principal support à long terme. Tant que ce niveau tient, la tendance haussière de l'année 2026 reste intacte, et la reconquête de la zone comprise entre 370 dollars et 400 dollars indiquerait que les acheteurs reprennent le contrôle du titre.

Diversification de Phillips 66 et Résilience

Phillips 66 (NYSE :PSX) a clôturé la veille à 236,95 dollars, affichant une hausse d'environ 83 % en 2026 et dépassant ainsi le marché dans son ensemble de quelque 80 points de pourcentage. En tant que raffineur le plus diversifié des trois entreprises étudiées, l'entreprise opère également dans le midstream, la chimie et les carburants renouvelables, en plus du raffinage traditionnel. Cette diversification lui a permis de profiter de l'essor des marges tout en limitant le risque lié à une activité trop spécialisée.

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InvestingPro calcule la dernière juste valeur de Phillips 66 à 312,61 dollars, soit environ 32 % de plus que le cours actuel. L'objectif moyen des analystes est de 287,11 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 21 %, avec des cibles individuelles s'échelonnant de 188 dollars à 346 dollars. La santé financière de l'entreprise est jugée solide, soutenue par une forte génération de trésorerie, un profil d'endettement gérable et un Z-Score d'Altman bien supérieur aux seuils de détresse.

Techniquement, PSX a légèrement mieux résisté que ses concurrents directs, bien qu'il reste environ 21 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines, enregistré à 299,39 dollars. Les échanges récents ont attiré des acheteurs dans la fourchette de 236 à 240 dollars. Le maintien de cette zone de support permettrait de jeter les bases d'un nouveau rebond pour l'action.

Redressement de Sirius XM Holdings

Sirius XM Holdings (NASDAQ :SIRI) a clôturé hier à 32,15 dollars, marquant une hausse d'environ 61 % depuis le début de l'année 2026. Ce rebond significatif constitue un revirement après des années de baisse continue, même si le titre reste encore bien en deçà de son plus haut historique atteint en 2023. Cette remontée sur les marchés boursiers repose sur une exécution opérationnelle solide plutôt que sur une croissance rapide des revenus.