Investissement de 3 milliards d'euros pour 30 000 nouvelles bornes ultra-rapides d'ici 2028 : Charge France exige stabilité réglementaire

Treize opérateurs de recharge s'engagent à investir 3 milliards d'euros pour déployer 30 000 nouvelles bornes ultra-rapides d'ici 2028. Cette initiative ambitionne d'améliorer la couverture du territoire et de répondre à la demande croissante de recharges performantes pour les véhicules électriques. Cependant, les opérateurs conditionnent leur engagement à la stabilité réglementaire et demandent aux autorités françaises et européennes de maintenir les normes actuelles concernant les émissions et les politiques de soutien à la transition électrique.

Cependant, cet investissement massif dépend d'un facteur crucial : la stabilité réglementaire. Les opérateurs exigent du gouvernement français et européen un maintien des normes actuelles concernant les émissions et les politiques de soutien à la transition électrique. Ils craignent que toute remise en cause des règles, notamment l'assouplissement de la norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy) ou l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035, freine leurs investissements et compromette la rentabilité de ce projet. Pour les opérateurs, la clé du succès réside dans une collaboration étroite avec les pouvoirs publics. Ils plaident pour un renforcement des obligations d'achat de véhicules électriques par les flottes d'entreprises, un réorientation des amendes imposées aux constructeurs ne respectant pas les quotas de ventes électriques vers des aides à l'achat pour les consommateurs, et une harmonisation des systèmes de paiement et des prix pour favoriser l'utilisation des bornes de recharge. Seules ces conditions permettront de développer un écosystème de recharge électrique performant et accessible à tous





