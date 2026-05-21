Investigation ouverte pour noyade d'un wallaby et enterrement de cadavres à Saint-Aubin

Un gérant de moulin dans les Landes est visé par une enquête pénale pour la noyade d'un wallaby et l'enterrement de cadavres d'animaux dans son jardin. Le propriétaire reconnaît avoir voulu abréger les souffrances de l'animal, selon lui, par amour. Le gérant est convoqué devant la déléguée du procureur à Dax en septembre prochain.

Une enquête préliminaire a été ouverte par la gendarmerie et les services vétérinaires suite à une plainte déposée par la Fondation Brigitte-Bardot en février 2026.

Le gérant du moulin de Poyaller, situé à Saint-Aubin dans les Landes, est visé par sept chefs d'accusation, notamment pour la noyade d'un wallaby blessé à une patte, l'enterrement de cadavres d'animaux dans son jardin et la détention de cadavres d'animaux sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement. Le propriétaire reconnaît avoir voulu abréger les souffrances de l'animal, selon lui, par amour.

Le gérant du moulin de Poyaller, qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence, sera convoqué devant la déléguée du procureur à Dax en septembre prochain. Il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour la noyade du wallaby, mais le parquet n'a pas requise de peine de prison, seulement une amende, et sûrement bien moindre que les 75 000 euros qui peuvent être envisagés





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