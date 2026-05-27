Investigation ouverte contre une entreprise israélienne pour influencer les élections municipales en France

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour déterminer si une entreprise israélienne a influencé les élections municipales en France en menaçant les candidats de La France insoumise avec des accusations de viol et en diffusant des fausses accusations sur les réseaux sociaux. Selon une source informée, cette campagne de dénigrements a été opérée depuis Israël.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour déterminer si une entreprise israélienne a influencé les élections municipales en France en menaçant les candidats de La France insoumise avec des accusations de viol et en diffusant des fausses accusations sur les réseaux sociaux.

Selon une source informée, cette campagne de dénigrements a été opérée depuis Israël. L'avocat de LFI a qualifié cette affaire de 'Le bureau des légendes' et a accusé des officines en Israël, en lien avec des proches du pouvoir, ainsi que des services d'espionnage et contre-espionnage israéliens.

L'enquête est menée par le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour rechercher si la campagne de certains candidats LFI a pu être ciblée par une opération dans l'intérêt d'un Etat tiers. Les chefs des investigations sont : intelligence avec une puissance étrangère, détournement de suffrage d'électeurs par fausses nouvelles ou manœuvres frauduleuses, et apologie en ligne de terrorisme, au regard de certains logos utilisés





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