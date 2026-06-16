Inutile de se ruiner pour un détartrage : ce kit de jet dentaire Philips profite d'une offre XXL ce mardi

Amazon propose un kit de jet dentaire Philips à prix réduit ce mardi. Ce kit comprend un hydropulseur sans fil et une brosse à dents électrique pour nettoyer les dents, les gencives et les espaces interdentaires. Le kit est pratique et offre une autonomie de plusieurs jours sans recharge.

Pour soigner votre hygiène bucco-dentaire sans ruiner votre budget, Amazon propose un kit de jet dentaire Philips à prix réduit ce mardi. Ce kit comprend un hydropulseur sans fil Sonicare Power Flosser 3000 et une brosse à dents électrique DiamondClean 9000.

Le duo gagnant assure un nettoyage efficace des dents, des gencives et même des espaces interdentaires. Les différents modes et réglages d'intensité s'adaptent aux besoins de chacun, y compris aux gencives sensibles. L'hydropulseur Power Flosser 3000 mobilise la technologie Quad Stream pour déloger la plaque entre deux détartrages, tandis que la brosse à dents électrique DiamondClean 9000 comprend plusieurs programmes pour nettoyer les dents et les gencives.

Le kit de jet dentaire Philips se distingue par son côté pratique, avec une autonomie de plusieurs jours sans recharge et une housse de transport pour emporter le tout en voyage ou en déplacement. Avec une note de 4,6 sur 5 sur plus de 120 avis clients, le kit de jet dentaire Philips récolte de nombreux retours positifs. La livraison est gratuite, et une option de paiement en quatre fois sans frais est également disponible.

Habituellement affiché à 319,99 euros, le kit de jet dentaire Philips passe à 179,99 euros sur Amazon, soit 140 euros de moins. Le kit de jet dentaire Philips est un choix idéal pour ceux qui veulent soigner leur hygiène bucco-dentaire sans ruiner leur budget





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