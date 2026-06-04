Introduction de SpaceX en bourse : une colonie humaine sur Mars et des data centers en orbite

L'introduction de SpaceX en bourse va pulvériser les records financiers et transformer la fortune d'Elon Musk, qui pourrait dépasser le cap symbolique des 1 000 milliards de dollars. L'entreprise, valorisée à 2 000 milliards de dollars, va mettre en vente 555 millions d'actions à 135 dollars.

L'introduction de SpaceX en bourse va pulvériser les records financiers et transformer la fortune d' Elon Musk , qui pourrait dépasser le cap symbolique des 1 000 milliards de dollars.

L'entreprise, valorisée à 2 000 milliards de dollars, va mettre en vente 555 millions d'actions à 135 dollars. Pour décrocher le package de rémunération le plus important de l'histoire du capitalisme américain, évalué à près de 1 000 milliards de dollars, SpaceX doit atteindre des sommets boursiers et établir une colonie humaine d'au moins un million d'habitants sur Mars.

Les projets fous d'Elon Musk comprennent également les data centers dans l'espace, de gigantesques centres de calcul pour l'intelligence artificielle qui orbiteraient autour de la Terre





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