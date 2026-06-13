Interview with Jacques Legros, former TF1 joker, now a TV host at 75

Jacques Legros, a former joker on TF1's 13 Heures, is now a TV host on two different channels. He talks about his new role, his career, and his passion for TV.

INTERVIEW. À 75 ans, Jacques Legros - l'ex-joker du journal de 13 Heures de TF1 - est désormais chroniqueur dans deux émissions... sur des chaînes différentes :dont il a été le joker pendant un quart de siècle, Jacques Legros est plus que jamais présent à l'antenne.

Depuis janvier, du lundi au jeudi, le journaliste de 75 ans est l'un des piliers de l'émissionet Julie Toméï pour donner son avis sur des sujets de société et du quotidien. Un exercice nouveau, qu'il a mis du temps à maîtriser, mais où il excelle. Pas du tout. J’avais envie de boucler ma carrière en revenant à mes premières amours, la radio, et la proposition de RMC est arrivée.

Mais je ne m’attendais pas à ce que TF1 revienne me chercher aussi vite. Je dis souvent qu’après être sorti par la porte, je suis rentré par la fenêtre ! (sourire) Vous imaginez la chance que j'ai à 75 ans, qu'on vienne me chercher deux fois dans deux maisons différentes pour faire du direct.... Le 13 Heures, c'est une famille...

L’équipe me manque, même si j’en ai adopté une autre, menée par Christophe Beaugrand.et il y a beaucoup d'interventions. Sur TF1, on essaie tous d'avoir plus de temps de parole car ça peut être un peu frustrant pour les téléspectateurs. On va dans le bon sens. On est la seule émission de pur service sur TF1 et on veut se rapprocher encore plus des téléspectateurs.

Je les aime tous, mais en tant que doyen, j’ai face à moi Julie Tomeï, qui est la plus jeune (38 ans, ndlr) donc il y a entre nous deux un petit jeu de père/fille. On se tacle avec le sourire. Ça ne se voit pas à l’antenne, mais après chaque tacle, on se tire la langue ! (il rit) C’est par affection, évidemment..

Mais je garde une certaine pudeur. Sur les sujets politiques, je ne m’engage pas. Je garde la neutralité à laquelle j’ai été habitué pendant tant d’années. Et sur les sujets de société, c’est le citoyen, le père, le mari, qui parle.

Mon gros défaut c’est que dès qu’il s’agit de prendre un risque, je dis oui ! Après, j’ai déjà refusé certaines aventures… Mais que ce soitC’était improbable de me retrouver avec JoeyStarr et Nabilla. Mais j’ai découvert des gens dont les médias disent parfois du mal et qui sont des gens bien.

Traité de “beauf” par Jean-Michel Aphatie, Jacques Legros lui répond enfin : “Il ne sait pas du tout ce qu’est un journal” - Télé-LoisirsJournaliste originaire du sud de la France - la partie où l’on dit “pain au chocolat” - je suis passionné par le petit écran depuis mon plus jeune âge. Pendant des années, je me suis réveillé devant le Club Dorothée et j’ai déjeuné avec Jean-Pierre Pernaut devant le 13 Heures de TF1, non sans avoir zappé un peu plus tôt sur M6 pour suivre La Petite maison dans la prairie.

Et ce, même si je connaissais déjà tous les épisodes par coeur… Au collège, j’ai découvert grâce à ma prof d'anglais la série Friends, qu’elle nous diffusait à la veille des vacances grâce à de vieilles VHS. Le tout en version originale sous-titrée. Le problème c'est qu'elle n'avait que la saison 1 à nous proposer !

Les premières stars que j'ai croisées dans ma vie ne sont autres que Jean-Pierre Foucault et Mireille Mathieu qui, en 1992, alors que j'étais âgé de 7 ans, étaient venus inaugurer le Musée Grévin de la Provence dans ma ville natale, Salon-de-Provence. 15 ans plus tard, c'est dans cette même ville que j'interrogerai pour la première fois un certain Michel Drucker en tant que jeune correspondant de presse pour l'hebdomadaire local. Nouveau flashback : le 30 août 2004, j'étais devant France 3 pour suivre le lancement de Plus belle la vie, loin de me douter que plus de 20 ans plus tard, je continuerai à suivre le même feuilleton, qui plus est sur une autre chaîne...

J'ai fait de ma passion pour la télé mon métier en 2017 en quittant l'univers de la presse locale - et la belle ville d'Uzès où je suis devenu journaliste - pour monter à Paris. C'est là que j'ai fait mes premières armes de journaliste média pour un site internet spécialisé dans les audiences, qui sont depuis devenues un de mes terrains de jeu favoris.

En arrivant à Télé-Loisirs en 2023 pour intégrer le pôle télé, j'ai renoué avec le print et avec les joies des bouclages, tout en continuant à écrire pour le web. Parmi mes reportages marquants à Télé-Loisirs, j'ai eu la chance de suivre pendant un mois complet l'élection de Miss France 2025 et de partir notamment en Côte d'Ivoire pour le voyage de préparation des 30 candidates.

Une expérience qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2025 avec le suivi de la chronique de Miss France, Angélique Angarni-Filopo





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TV TV Host Former TF1 Joker Career Passion For TV New Role Career Change TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV Host TV Shows TV Networks TV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finalement, l’émission « Téléfoot » est maintenue et même augmentée sur TF1 et L’ÉquipeLe célèbre programme dominical sera toujours présenté par Grégoire Margotton. Un deuxième rendez-vous sera désormais aussi proposé sur la chaîne L’Équipe.

Read more »

Demain nous appartient : Jean-Marc Généreux arrive dans la série de TF1, découvrez la date exacte !Après Jean-Luc Reichmann, Demain nous appartient s'apprête à accueillir un invité de marque. Jean-Marc Généreux, figure incontournable de Danse avec les stars de TF1 va débarquer à Sète cet été pour une intrigue très spéciale avec Mona.

Read more »

'Skibidi Exfruit' : TF1 critiquée pour sa série téléréalité 100% IA accusée de promouvoir le sexisme'Skibidi Exfruit' : TF1 critiquée pour sa série téléréalité 100% IA accusée de promouvoir le sexisme

Read more »

Téléfoot joue les prolongations et revient sur TF1 avec une extension sur la chaîne L'ÉquipeL'émission culte Téléfoot, qui devait s'arrêter après 49 ans, fait son retour sur TF1 dès septembre avec un format prolongé par un talk-show sur la chaîne L'Équipe.

Read more »