Interview exclusive : la première dauphine de Miss Bordeaux 2023, Solène Videau, sur ses rêves et ses études

Solène Videau, la première dauphine de Miss Bordeaux 2023, partage ses rêves, ses études et ses expériences dans l'événementiel. Elle prépare un bachelor styliste modéliste et travaille dans l'événementiel pour financer ses études. Elle espère participer à Miss France en 2023 et représente sa ville, son département, sa région, et la France en tant que dauphine de Miss Bordeaux.

Le présent texte est une interview de Solène Videau, la première dauphine de Miss Bordeaux 2023, qui participera à l'élection de Miss Aquitaine 2023 le 3 septembre au Casino Barrière de Bordeaux.

Elle est en école de mode et prépare un bachelor styliste modéliste. Elle travaille également dans l'événementiel pour financer ses études et participe à des manifestations au Matmut Atlantique, au stade Chaban-Delmas à l'Arena de Floirac. Son objectif est de devenir styliste, peut-être dans le milieu du cabaret, et elle espère participer à Miss France en 2023





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