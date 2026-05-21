Interview exclusif d'Ousmane Dembélé sur RMC, avant la finale PSG-Arsenal

Dans cet entretien exclusif, l'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, partage son expérience et ses réflexions sur son avenir, la méthode de son entraîneur et son positionnement en tant qu'un des piliers de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026.

A moins de dix jours de la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Ousmane Dembélé a accordé un entretien exclusif à RMC dans l'émission.

Celui qui sera l'un des cadres de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 n'a éludé aucune question, que ce soit sur son avenir à Paris, la méthode Luis Enrique ou encore son positionnement préférentiel dans l'axe...

"Ça va très bien, j'ai eu une petite alerte face au Paris FC, mais ça va. Ça va le faire pour la fin de saison. Oui, ça va le faire. Je n'ai pas de doute là-dessus, j'espère être sur le terrain le 30 mai prochain, si le coach me sélectionne bien sûr.





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