Interview et carrière d'Élise Lounici, chanteuse de mot et guitares blues, en France

Ce texte d'interview expose la vie et la carrière d'Élise Lounici, une chanteuse de mot et guitares blues celebrated. Elle s'est fait connaître par ses nombreux concerts dans la rue et a maintenant une troupe de rock blues. Elle y jouera dès le vendredi 15 juillet aux Francofolies de La Rochelle.

Le 5 août 2025, Élise Lounici et son groupe se produisaient aux Mardis de Saint-Louis, à Saintes. Elle partageait son existence entre l'Irlande et sa ville de Rochefort.

Célèbre pour son trio de blues rock, Élise Frank, qui les tournait dans toute l'Europe. Entretien avant son passage au salon de la guitare de Saintes, Cordes en folie, avec Manu Lanvinne, qui le進行 de l'Autriche, où il tournait actuellement. Élise Lounici avait fait du chemin depuis sa base rochefortaise. Entretien avant son passage à 'Ça veut dire franc, honnête', elle demandait à 'Ruf Records' un changement de nom, qui devint 'Élise Frank'.

Elle nous parlait d'une évolution, au cours desquelles elle évoluait maintenant en trio avec Sébastien Gaschard à la batterie et Josselin Fleury à la basse. Les rockers Frank faisaient leur comeback après une période difficile ! Ils interpréteraient le vendredi 15 juillet aux Francofolies de La Rochelle





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