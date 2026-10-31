Interview de Félix Lefebvre : un acteur épanoui, passionné par l'exploration de rôles divers

Félix Lefebvre, jeune acteur français révélé par le film Éte, parle de son rôle dans le prochain film de Jean-Paul Civeyrac, de son expérience de tournage intense, et de son approche de la carrière d'acteur. Il aborde également les raisons derrière la prolifération des films sur la Résistance et l'Occupation, et comment ces récits font écho à l'actualité contemporaine.

est sorti dans les salles obscures ce mercredi 28 octobre. Le long-métrage réalisé par le cinéaste hongrois met en scènedans la peau de Jean Moulin en 1943 lors de son arrestation par la Gestapo à Lyon, et de son emprisonnement.

Dans le film, l'acteur fait face à Lars Eidinger dans le rôle de Klaus Barbie, à Louise Bourgoin dans celui de la Comtesse de Forez, mais aussi à Félix Lefebvre qui joue Martin, le codétenu de Jean Moulin.de François Ozon, pour lequel il a été nommé au César de la révélation masculine en 2021, le comédien de 26 ans s'est construit en quelques années une place de premier plan dans le cinéma français.

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" Ce besoin de raconter le passé, c'est pour essayer de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Pour essayer de ne pas y retourner.

Pourquoi les films sur la Résistance

" Justement, comment expliquez-vous la multiplication des films sur la Résistance et l'Occupation cette année ? Il y a tellement de vies qui ont été impactées sur cette période-là qu'on pourrait faire une infinité de films. Mais au fond, je pense que sur certains points, cela fait douloureusement écho à ce qu'on vit aujourd'hui.

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Pour moi, si ça se démultiplie en ce moment, c'est qu'on est dans une période où on a l'impression qu'on est sur la frontière d'un renouveau de ça. Exactement. Je pense qu'on a peur de 2027 en France et plus généralement de tous les évènements qui se passent dans le monde. J'ai l'impression qu'il y a une tension globale sur le futur ; je la sens y compris dans mon entourage.

Peut-être que ce besoin de raconter le passé, c'est pour essayer de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Pour essayer de ne pas y retourner. J'espère que c'est pour ça en tout cas, et que ça va nous aider à prendre de meilleures décisions. Oui, mais pas parce que c'était trop " dur ".

Pour avoir envie de tourner à nouveau rapidement, il faut que ce qu'on me propose ne ressemble pas à ce que j'ai déjà fait. Sinon j'ai l'impression que cette ressource est épuisée et que je n'ai plus rien à donner. J'aime l'idée de ne pas être mis dans une boîte et de continuer à explorer de nouveaux rôles. J'ai des blessures un peu partout, mais c'est génial.

C'est ce genre de rôles et ces spécificités qui donnent envie de travailler, d'explorer. Chez le sportif de haut niveau, il y a un truc fascinant de l'ordre de la tragédie grecque. Ils montent des montagnes littéralement, se déchirent les poumons, ont l'impression qu'ils vont mourir, mais ils y vont quand même. Après, ils redescendent à 100 km/h et risquent leur vie à chaque virage.

J'ai l'impression d'aller à peine à un pourcent dans la douleur physique qu'ils s'infligent. Et même si ça n'a évidemment rien à voir, dansj'avais l'impression d'expérimenter aussi à peine un petit pourcent de la difficulté de ce qu'ils avaient vécu. Dans les deux cas, professionnellement pour moi c'était tout aussi stimulant. Sincèrement, c'est un truc auquel je ne pense pas du tout.

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Je suis très épanoui, je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir du travail, de tourner des choses qui me plaisent avec des gens qui m'intéressent. Dans ce métier qui me fascine, c'est déjà un luxe énorme, celui de pouvoir choisir.et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter.

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