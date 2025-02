Intervention des gendarmes à Meythet après une menace à l'arme blanche sur TikTok

Un jeune homme a été blessé par balle par les gendarmes à Meythet, en Haute-Savoie, après avoir menacé de femmes à l'arme blanche lors d'un live TikTok. L'intervention a suivi une alerte de la plateforme Pharos, qui identifie les contenus et comportements illégaux en ligne.

Dimanche 16 février, les habitants de Meythet , une commune voisine d'Annecy dans le département de la Haute-Savoie , ont vécu un moment de grande peur. Vers le milieu de l'après-midi, des gendarmes ont dû intervenir pour neutraliser un jeune homme qui se montrait menaçant, notamment brandissant un couteau. Le procureur d'Annecy a indiqué que les militaires ont dû le blesser par balle à la jambe pour maîtriser la situation.

L'intervention des forces de l'ordre a été déclenchée suite à une alerte reçue de la plateforme Pharos, dédiée au signalement de contenus et comportements illégaux en ligne. Durant un live TikTok, le jeune homme avait menacé de s'en prendre à des femmes avec un couteau, a expliqué la procureure Line Bonnet dans un communiqué.Le procureur d'Annecy a précisé que l'auteur de la vidéo était connu pour être proche de la mouvance « Incels » (hommes qui considèrent qu'ils sont célibataires à cause des femmes qui ne veulent pas d'eux) et qu'il avait été rapidement localisé par les gendarmes de Meythet, qui avaient reconnu les lieux sur les images. Les militaires, dont le nombre n'a pas été divulgué, ont approché le jeune homme sur une place du centre-ville et, à leur vue, il a sorti de son sac un couteau et s'est montré menaçant. Les gendarmes ont alors utilisé un taser et une arme à feu pour le maîtriser. Touché à une jambe par une balle, sans que ses jours ne soient en danger, le mis en cause, présentant des fragilités psychologiques importantes, a reçu des premiers soins des gendarmes avant d'être transporté à l'hôpital, selon la même source.À la suite de cet incident, des patrouilles de gendarmerie ont été mises en place dans la ville pour rassurer la population, a ajouté la préfecture de la Haute-Savoie, interrogée par l'AFP. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet d'Annecy. La première pour provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, menace de mort et apologie du terrorisme. Cette enquête a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Savoie. La seconde a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Chambéry (Savoie) pour violences avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, selon la procureure





