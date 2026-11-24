Jean-François Hugues analyse le marché du sport à Montpellier. Intersport anticipe une baisse de 4 % pour 2026, compensée par la croissance du running et le soutien aux clubs locaux.

Le marché du sport dans l' Hérault et le Gard traverse une période de transition marquée par une décélération des ventes, avec des prévisions optimistes mais prudentes pour la fin de l'année 2025 et l'année 2026. Jean-François Hugues, dirigeant d' Intersport aux côtés de Caroline Carpentier et Sébastien Stafrach, constate que la morosité économique ambiante et les conflits internationaux pèsent sur le secteur. Cette année 2026 est jugée difficile, comme la fin de l'année 2025, en raison d'un contexte politique et social qui touche l'ensemble de l'économie mondiale.

Normalisation du marché après la croissance post-pandémie

Le marché du sport en France est actuellement estimé aux alentours de 17 milliards d'euros, tandis qu'Intersport réalise un chiffre d'affaires national de 4 milliards, devancé par Décathlon avec un peu plus de 5 milliards. Après une période exceptionnelle de 2022 à 2023 caractérisée par un enthousiasme sans précédent pour le sport, le secteur connaît un tassement progressif depuis 2024. Cette phase de croissance exceptionnelle avait été portée par le besoin de sortir et pratiquer des activités plein air, notamment le running, le vélo et la randonnée.

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Les consommateurs ont massivement équipé leurs garde-robes et leurs vélos, entraînant des progressions records pour toutes les enseignes confondues. Aujourd'hui, si l'appétence pour le sport demeure forte, le renouvellement des équipements est moins urgent pour ceux qui ont déjà fait l'acquisition récente de produits sportifs. Certains pratiquants réduisent leur fréquence, tandis que d'autres ont cessé toute activité physique, créant un rééquilibrage naturel après les pics de consommation de la sortie du Covid-19.

Historiquement, le secteur affichait une progression annuelle stable de plus 3 % à plus 4 % chaque année depuis 2019. Toutefois, la dynamique actuelle reflète une correction après la bulle post-crise sanitaire. Pour l'année 2026, le marché national est estimé plutôt en baisse de 4 %. Le groupe Intersport, bien que subissant cette tendance, se situe autour d'une baisse plus modérée de 2 %, témoignage de la résilience de leur modèle commercial localisé.

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Stratégie locale et soutien aux clubs sportifs régionaux

Intersport fait partie d'une coopérative regroupant des entrepreneurs indépendants, et le groupe Hanot exploite dix magasins sur la région. Six établissements sont implantés sur la région montpelliéraine, spécifiquement à Lattes, Juvignac, Clermont-l'Hérault, Balaruc, Jacou et Saint-Clément-de-Rivière. Sur le Gard, l'enseigne dispose de trois magasins à Nîmes et à Alès. Cette implantation dense permet une connaissance fine du terroir et des pratiquants locaux, une approche centrale dans la stratégie de Jean-François Hugues.

La stratégie d'Intersport vise à se différencier des grands acteurs nationaux comme Décathlon en miseant sur une relation privilégiée avec les clubs sportifs. Le soutien aux clubs constitue l'ADN de l'entreprise. Sur une cellule couvrant l'Hérault et le Gard, l'enseigne compte plus de 300 clubs partenaires. Ils interviennent auprès de structures professionnelles comme le MHR, le MHSC ou le BLMA, mais aussi auprès des petits clubs de quartier ou de village, occupant entre 50 % et 60 % de parts de marché sur la partie club et collectivité.

Cette proximité permet aux commerçants locaux de subventionner les clubs à un niveau compétitif. À Montpellier, les aides et contributions financières d'Intersport ne sont pas loin de celles apportées par les grands sponsors institutionnels que sont GGL, Hectare ou FDI. Cette présence quotidienne et le soutien financier direct aux acteurs locaux renforcent l'ancrage territorial de l'entreprise dans la vie sociale et sportive de la région.

Performances sectorielles et inégalités de pouvoir d'achat

Le running reste le sport le plus porteur, avec des progressions à deux chiffres et des univers qui font 15 à 20 % de progression chaque année depuis trois ans. L'enthousiasme pour cette discipline est qualifié de très fort. Le vélo progresse également, principalement dans une logique de déplacement, porté par les aides locales comme celles proposées il y a deux ans par la Métropole de Montpellier pour l'équipement. L'arrière-pays agréable et les infrastructures locales favorisent également les sports collectifs et le rugby, qui pèse lourdement dans l'économie sportive régionale.

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Les performances du MHR continuent de stimuler l'équipement sportif lié au rugby. Cependant, le marché actuel est fortement influencé par le pouvoir d'achat des ménages, avec des disparités géographiques notables. Dans les magasins montpelliérains, le coût de la vie affecte directement les dépenses des clients, qui privilégient désormais les prix les plus bas pour leurs achats sportifs. Ce comportement de consommation défensive contraste avec d'autres zones.

En effet, sur les magasins d'Alès ou de Balaruc, les clients disposent d'une disponibilité financière plus importante que sur Montpellier. Cette différence de pouvoir d'achat se traduit par une sensibilité variable aux prix selon les villes. Le marché du sport doit donc s'adapter à cette réalité économique contrastée, en ajustant son offre et ses promotions pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus attentive à son budget, malgré une envie persistante de pratiquer une activité physique.