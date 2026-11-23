Quatre suspects arrêtés deux mois après le déraillement du TER à Cléon qui avait blessé 44 personnes. L'enquête privilégie la piste du vol de métaux.

La police judiciaire, assistée par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Rouen, a mené une opération d'envergure ce lundi 23 novembre au matin entre 6 et 10 heures pour interpellé quatre suspects liés au déraillement d'un train régional à Cléon en Normandie. Cette intervention s'est déroulée dans un camp de gens du voyage composé d'une soixantaine de personnes, situé à proximité immédiate du lieu de l'accident qui s'était produit le 11 septembre dernier et avait fait 44 blessés.

Identification des suspects et déroulé de l'opération

Les forces de l'ordre ont appréhendé un père de 45 ans ainsi que ses deux fils jumeaux âgés de 22 ans, tous résidant dans la même caravane située derrière des arbres, à quelques centaines de mètres du site du sinistre. Une source policière confirme qu'il s'agit d'une communauté qui vit sur place depuis environ vingt ans. Un quatrième individu, identifié comme un tiers de la famille, a également été placé en garde à vue dans un autre camp voisin.

Also read Déraillement du train à Cléon : plusieurs personnes interpellées dans un camp de gens du voyage

Chaque arrêté fait état d'une arrestation précise au sein de cette communauté locale, rompant ainsi le silence qui entourait les investigations depuis plus de deux mois. Ces quatre personnes sont actuellement placées en garde à vue pour une durée pouvant atteindre 96 heures. Cette mesure permet aux enquêteurs de disposer d'un temps étendu pour auditionner les suspects et consolider les éléments de preuve recueillis sur place.

Piste du vol de métaux privilégiée par l'enquête

L'infraction reprochée aux suspects inclut le jet ou le dépôt d'objet ou de matériau sur une ligne de transport, ainsi que la pénétration ou le stationnement dans une partie de la voie ferrée non affectée à la circulation publique. Le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois, a confirmé que ces charges sont au cœur des investigations menées par la gendarmerie.

Advertisement

La locomotive du train, transportant 186 passagers, s'était renversée dans un fossé vers 19 h 45 le 11 septembre, causant des dommages lourds aux rames suivantes. Un morceau de rail pesant 300 kilos avait été retrouvé immédiatement sur les voies après l'accident, ayant initialement orienté les premiers indices vers un acte de malveillance intentionnelle.

Cependant, selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la piste du vol de métaux est désormais privilégiée comme cause probable de l'incident. Cette orientation stratégique change la nature de l'enquête qui passe d'une suspicion criminelle à une affaire liée à des infractions sur les infrastructures ferroviaires dans le cadre d'activités de récupération ou de vol.

Réaction de l'accompagnement SNCF et bilan technique

Un rapport technique du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a révélé que la gravité du déraillement aurait pu être amplifiée par une collision évitée de justesse entre un autre train et des voyageurs sur les voies. L'agent d'accompagnement de la SNCF a immédiatement lancé l'alerte par téléphone et a accompagné les passagers pour les sortir de la voiture après l'accident.

Mélanie Delacour, la maire de Cléon, a exprimé sa satisfaction quant à l'avancée des recherches, soulignant la nécessité de connaître la vérité pour la communauté touchée par cet événement traumatisant. Les prochaines heures sont considérées comme décisives pour l'éclaircissement des circonstances exactes de l'accident et l'identité définitive des suspects.

Advertisement

L'enquête se poursuit activement pour déterminer si d'autres personnes pourraient être impliquées dans cette chaîne d'événements ayant conduit à la blessure d'une quarantaine de personnes dont une femme évacuée en urgence absolue. La communauté locale attend les conclusions de ces investigations pour clore cette page sombre de l'actualité judiciaire normande.