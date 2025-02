interpellation pour trafic de drogue à Montauban

Un individu a été interpellé par les policiers de Montauban pour trafic de stupéfiants. La perquisition de son domicile a permis de découvrir une quantité importante de cannabis et du matériel lié à la vente de drogue. Trois autres personnes ont été verbalisées pour possession de petites quantités de drogue lors d'une opération de contrôle routier menée la même soirée.

Dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, les policiers du commissariat de Montauban ont interpellé mardi 11 février 2025 au matin un individu circulant en trottinette aux abords de la gare de Villebourbon. Un contrôle de routine s'est avéré fructueux : lors de la fouille, les policiers ont découvert sur lui une petite quantité de drogue conditionnée pour la vente.

L'homme, visiblement nerveux, a opposé une certaine résistance lors de son interpellation et de son transfert au commissariat, où il a été placé en garde à vue. Soupçonnant un rôle plus actif dans le trafic local, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de son domicile. Une intuition confirmée par la découverte de près de 300 grammes de résine et d'herbe de cannabis, ainsi que de tout le matériel nécessaire à la revente : balance, sachets et couteau destiné à la découpe de la résine. La police a également saisi 160 euros en petites coupures. Lors de ses auditions, le suspect, un homme de 31 ans, a fini par admettre son implication dans la vente de stupéfiants. Informé de la situation, le magistrat de permanence du parquet de Montauban a ordonné son défèrement dès le lendemain matin. Il sera jugé en comparution immédiate vendredi 14 février pour trafic de drogue et rébellion lors de son arrestation. Dans l'attente de son procès, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Beausoleil. Cette interpellation s'inscrit dans un dispositif plus large de lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Mardi soir, une opération de contrôle routier a été menée sur réquisition du procureur de la République, avec le soutien de la police municipale. Entre 23 heures et minuit, une quinzaine d'automobilistes et leurs passagers ont été contrôlés sur les quais Poult. À l'issue des vérifications, trois individus en possession de petites quantités de drogue ont écopé d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD). D'autres consommateurs pris en flagrant délit ont également été verbalisés au cours de la journée.« Ces actions de lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants vont se poursuivre et s'intensifier sur la commune », a indiqué le responsable de l’état-major du commissariat de Montauban.





