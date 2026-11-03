Interpellation à Nice : Profil détaillé de la mère d'élève ayant menacé la directrice d'une maternelle

Une mère d'élève, inscrite au FSPRT et sous OQTF, a été arrêtée après avoir séquestré et menacé de mort la directrice d'une école maternelle à Nice le 2 novembre.

Une femme de 36 ans a été placée en garde à vue et interpellée par les forces de l'ordre lundi 2 novembre à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Cette mère de deux enfants est suspectée d'avoir menacé la directrice et une institutrice de l' école maternelle Clément-Roassal avec une arme de poing et un couteau. Les faits se sont déroulés dans l'enceinte même de l'établissement scolaire.

Un profil terroriste et judiciaire lourd

Cette femme, âgée de 36 ans et exerçant la profession d'aide-soignante, possède la double nationalité tunisienne et italienne. Depuis l'année 2019, elle figure dans le fichier de suivi des signalements pour radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Cette inscription s'accompagne d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) émise à son encontre par les autorités compétentes.

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En 2023, une seconde OQTF lui a été sommée de respecter à son retour en France, après plusieurs années d'absence du territoire national. Toutefois, cette mesure administrative n'a jamais pu être exécutée concrètement. Elle a été suspendue temporairement en raison d'un recours lié à la garde de ses deux enfants, qui nécessitaient sa présence immédiate.

Depuis cette période, la suspecte se trouvait sous le régime d'une assignation à résidence. Son parcours judiciaire est marqué par des condamnations antérieures pour violence. Elle a été jugée deux fois, notamment en 2019 pour des faits de violences commis avec une arme, ce qui a entraîné son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires.

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Déroulement des faits à l'école maternelle

Le 2 novembre, la mère d'élève s'est présentée à l'école maternelle Clément-Roassal de Nice pour rencontrer la directrice. L'objet de cette visite concernait un différend relatif à l'éducation de l'une de ses filles. Accompagnée jusqu'au bureau par la gardienne, la situation a viré à l'extrêmement dangereux lors de l'entretien prévu.

L'agresseuse aurait sorti une arme de poing pendant la réunion. Elle a séquestré la directrice de l'établissement pendant plus d'une heure. Durant cette captivité, elle a brandi l'arme en prétextant un simulacre de roulette russe, créant une terreur intense au sein de l'école.

Cette intervention brutale a également visé une institutrice présente sur les lieux. L'ensemble des faits témoigne d'une violence inouïe dans un contexte scolaire, soulevant de vives inquiétudes parmi les personnels éducatifs et les parents d'élèves de la ville de Nice.

Conséquences et suivi de l'enquête

L'interpellation de cette femme marque une étape cruciale dans l'enquête menée par les services de police. Son historique, mêlant radicalisation, mesures d'éloignement et violence domestique, complexe la gestion de son dossier par la justice française. Les autorités doivent désormais évaluer le risque résiduel qu'elle représente pour la communauté scolaire.

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La directrice et l'institutrice victimes de ces agissements font l'objet d'un suivi psychologique et médical approprié. Les parents d'élèves de l'école maternelle Clément-Roassal sont informés des mesures de sécurité renforcées mises en place immédiatement après l'incident. La justice examinera prochainement les charges pesant contre cette mère de famille aux antécédents lourds.