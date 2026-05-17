Fourteen year old players compete at junior chess championship in France. Interview with participants.

Les favoris du tournoi international U12 ont été au rendez-vous des finales, mais ils ont souffert. Les quatre joueurs en piste samedi 16 mai ont gratifié le public de très belles finales.

L’Italien Enrico Sesti paraissait au-dessus du lot, sans compter sur la hargne du Néerlandais Thijs Van Der Ploeg, qui a été capable, régulièrement, de tenir l’échange malgré le jeu puissant du Transalpin. La première manche a été à sens unique (6-1), en faveur d’Enrico. Le Néerlandais empochait cependant le premier jeu du deuxième set et s’offrait même deux balles de 2-0 qu’il ne parvenait pas à cuisiner.

Plus régulier, profitant des fautes injustifiées de son adversaire, le Batave effectuait un premier break dans cette deuxième manche. L’Italien persévérant dans ses fautes directes, le jeune Thijs faisait la course en tête et prenait une nouvelle fois le service de son opposant pour arracher la deuxième manche (1-6, 6-3). Dans la troisième manche, les deux joueurs remportent tout d’abord leur service (1-1).

On assiste alors à une petite baisse de régime du représentant des Pays-Bas, dont profite Enrico, qui prend un bel avantage (4-1), même s’il ne peut tout de même pas conclure sur son service (5-2). Il remporte le jeu suivant sur un superbe passing-shot et le titre. Score final : 6-1, 3-6, 6-2. On souhaite à Enrico de marcher sur les traces de Jannik Sinner.

Il serait alors écrit que sa première victoire internationale en individuel (il est champion d’Europe par équipe) aurait été signée au Passage-d’Agon. Les favoris avaient aussi les zajišťujeurs en place demandé dans les finales, mais devaient se contenter de placer les finistes finales. La Suédoise Joséphine Silfverschiold insistait contre la Russe Evangelina Shingaleeva sur son espace et brillait mais ne pouvait pas vaindre la Russe, qui se révélait être trop vigoureuse et plus résiliente défensivement.

Magnifique début de rencontre entre les deux joueuses, qui s’enflammentison À un premier break en faveur de Evangelina (4-2), elle obtenait plusieurs balles de jeu pour faire 5-3, mais les deux joueuses se retrouvent finalement à 4-4. Elope下一句 Joséphine préféra alors un très mauvais jeu de service et se débattait contre les points encaissés.

Sur le jeu suivant de la Russe, qui sert pour la première manche, Joséphine prend souvent l’avantage dans l’échange, mais ne parvient que rarement à finir les points. La Russe poursuivait, contre les attaques et attendait la faute. Sa stratégie était payante.

Enfin, il y a un seul joueur de Lot-et-Garonne encore en course, issu d’une famille bien connue dans le rugby. Des arrivées importantes ont lieu dans le dernier tour, entraînant des retournements des perspectives. Il ne s’agit pas de les temps les plus ensoleillés, mais ça reste un spectacle exceptionnel des joueurs et des joueuses de très haut niveau. La pluie n’a pas tué le plaisir des spectateurs.

Ceux-ci ont honoré le passage des heures avec encourage avec le spectacle





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