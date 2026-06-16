Internat rural d'Hagetmau : un logement pour attirer les médecins de demain

Depuis mai 2026, l'internat rural de Chalosse Tursan accueille trois étudiants en médecine dans une maison réhabilitée, avec pour objectif de lutter contre la désertification médicale. Conditions de vie privilégiées, vie collective et proximité du terrain de stage sont autant d'atouts pour favoriser l'installation future des praticiens.

Ouvert depuis le mois de mai 2026, l'internat rural porté par la Communauté de communes Chalosse Tursan accueille ses trois premiers étudiants en médecine . Cet équipement, situé à Hagetmau dans les Landes , a été pensé pour attirer les futurs praticiens dans les territoires ruraux et lutter contre la désertification médicale.

Les trois étudiants, Anna, Victoire et Julien, respectivement originaires de Cambo-les-Bains, La Rochelle et Rouen, ont tous 27 ou 28 ans et entament leur neuvième année d'études en médecine générale. Ils sont affectés à la Maison de santé de Samadet et résident dans la Maison Capdevielle, une bâtisse des années 1960 entièrement réhabilitée. L'internat offre des conditions de vie exceptionnelles.

Chaque étudiant dispose de sa propre chambre avec salle de bains privative, un luxe par rapport aux internats hospitaliers souvent vétustes et bruyants. Les espaces communs comprennent une cuisine, un jardin arboré, une piscine et des équipements de loisirs comme une table de ping-pong et des fléchettes. Les repas sont pris en commun, favorisant les échanges et brisant l'isolement souvent ressenti lors des stages en milieu rural.

Pour Anna, Victoire et Julien, cet environnement a clairement facilité leur choix de stage, certains ayant privilégié la Chalosse plutôt que des affectations en ville comme Bordeaux. L'impact sur la lutte contre les déserts médicaux reste à mesurer. Les internes reconnaissent que multiplier les expériences en milieu rural peut favoriser un attachement au territoire et, à terme, une installation.

Victoire envisage de faire des remplacements dans la région, tandis qu'Anna prévoit de retourner au Pays basque mais admet que l'existence de tels équipements peut motiver. Inès Magaja, secrétaire du Syndicat des internes en médecine générale d'Aquitaine, souligne que l'enjeu dépasse la question médicale : les internes ont souvent du mal à se loger, et cet internat répond à un besoin crucial.

L'inauguration officielle a eu lieu le samedi 13 juin 2026, en présence de Pascale Requenna, présidente de la Communauté de communes Chalosse Tursan, et de nombreux élus et professionnels de santé. Ce projet innovant espère ainsi contribuer à attirer et retenir les jeunes médecins dans les zones rurales, un défi majeur pour l'avenir de la santé publique





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