Intermarché confirme l'absence de la peluche du loup pour Noël 2026 due à des défauts de qualité. Thierry Cotillard annonce des précommandes et propose d'autres jouets dès le 1er décembre 2026.

La promesse faite aux consommateurs français concernant la peluche du loup de la célèbre campagne publicitaire d' Intermarché sera finalement tenue, mais pas pour les fêtes de fin d'année 2026. L'enseigne de grande distribution a officiellement annoncé que le produit emblématique ne sera pas disponible en magasin avant Noël 2026. Cette décision impacte directement les millions de foyers qui attendaient ce jouet spécifique pour leurs enfants et proches durant la période des fêtes.

Cette annonce a été formulée par Thierry Cotillard, président du Groupement Les Mousquetaires, maison mère d'Intermarché. La responsable de l'entreprise a communiqué sur les réseaux sociaux pour expliquer les raisons de ce retard, soulignant que la livraison du jouet principal serait repoussée à une date ultérieure. Cette nouvelle suscite une grande déception chez une partie de la clientèle, mais l'enseigne tient à rassurer les acheteurs en proposant des solutions de remplacement immédiates.

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Problèmes de qualité et contrôles supplémentaires

La raison principale de ce retrait de la disponibilité pour Noël réside dans l'exigence absolue de qualité prônée par l'enseigne. Lors de contrôles supplémentaires effectués sur les lots de production, il a été constaté que certaines peluches ne respectaient pas les critères stricts fixés par Intermarché. Ces inspections ont révélé des écarts par rapport aux normes attendues pour un produit destiné à un usage infantile.

Thierry Cotillard a explicitement pointé du doigt l'un des fournisseurs impliqués dans cette chaîne d'approvisionnement, affirmant que celui-ci n'aurait pas respecté le cahier des charges imposé par le groupe. Le dirigeant a exprimé sa frustration face à cette situation, tout en réaffirmant que l'enseigne ne pourrait jamais accepter de commercialiser des produits ne répondant pas à ses exigences de sécurité et de durabilité, même sous la pression de la demande hivernale.

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Alternatives immédiates et calendrier de lancement

Malgré l'absence du loup, les rayons d'Intermarché proposeront une gamme de goodies et d'autres peluches inspirées de la même publicité à compter du 1er décembre 2026. Cette date marque le lancement officiel de ces alternatives, permettant aux consommateurs de faire leurs achats de Noël sans attendre la fin de l'année. Les produits disponibles incluent des représentations d'autres animaux de la forêt présents dans le spot viral.

Parmi les articles mis en vente dès cette date figurent spécifiquement la peluche du mouton, celle du lapin, ainsi que les versions du hérisson et de l'écureuil. Ces produits permettent de compléter la collection des personnages de la publicité de 2025, offrant ainsi une expérience d'achat diversifiée pour les enfants et les collectionneurs. Cette stratégie vise à compenser le manque à gagner potentiel lié au retrait de la peluche principale.

Précommandes et surprises gourmandes pour Noël

Pour les personnes les plus impatientes de posséder le jouet principal, Thierry Cotillard a annoncé qu'il serait prochainement possible de précommander la peluche du loup. Cette option permettra aux clients de réserver leur exemplaire et de le recevoir ultérieurement, hors de la période de stress des achats de dernière minute pour Noël 2026. Ce système de précommande garantit une allocation du produit tout en respectant les délais de production nécessaires.

De plus, l'enseigne a révélé l'arrivée d'une édition spéciale gourmande : un loup en chocolat fabriqué spécialement pour l'occasion par une petite et moyenne entreprise (PME) située dans l'est de la France. Cette offre vient compléter la proposition commerciale d'Intermarché pour la saison, offrant une alternative sucrée aux fans du personnage. Ces initiatives montrent la volonté du groupe de maintenir l'engouement généré par la campagne publicitaire initiale, malgré les contraintes logistiques et qualitatives rencontrées.