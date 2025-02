Intermarché Nie les Rumeurs de Fermetures de Magasins rachetés à Casino

Le troisième distributeur alimentaire français, Intermarché, a réfuté les rumeurs selon lesquelles il envisagerait de fermer une trentaine de magasins rachetés à Casino, son concurrent en difficulté. Malgré la confirmation, Intermarché reconnaît que certaines acquisitions présentent des défis de restructuration en raison de sous-investissements, de charges élevées et de déclin du nombre de clients.

Le troisième distributeur alimentaire français, les Mousquetaires/ Intermarché , a déclaré jeudi « ne pas confirmer » chercher à se débarrasser d'une trentaine de magasins parmi les 294 rachetés ces dernières années au concurrent en difficulté Casino , dans une déclaration à l'AFP consécutive à des informations de presse.

Le média La Lettre a indiqué jeudi matin que le distributeur dirigé par le médiatique Thierry Cotillard « planche déjà sur la fermeture de 28 magasins rachetés à Casino », opération qui pourrait menacer 500 à 700 emplois dans plusieurs régions de France. « Nous ne confirmons pas ces informations », a déclaré le groupement à l'AFP. « Nous n'avons jamais nié que quelques magasins repris seraient difficiles à restructurer », dit-il toutefois. Le groupement a évoqué « des sous-investissements massifs et structurels », « des charges trop importantes et en dehors des standards du marché » ou encore le départ de nombreux clients lors des dernières années sous enseigne Casino. Trouver des solutions « pour redresser la barre » « Toutefois, aujourd'hui les équipes sont pleinement mobilisées pour soutenir l'ensemble des magasins et trouver les meilleures solutions pour redresser la barre », assure encore Intermarché, pour qui « il est trop tôt pour en tirer des décisions définitives ». Les grandes difficultés financières du distributeur Casino l'avaient contraint à céder la quasi-totalité de ses magasins grand format, super et hypermarchés, à ses concurrents Intermarché, Auchan et Carrefour. C'est Intermarché qui en avait repris le plus grand nombre, 294 au total, dans une opération jugée comme risquée par de nombreux spécialistes au vu de l'état peu reluisant de nombreux magasins, des loyers souvent élevés, et du départ de nombreux clients en raison des prix très élevés pratiqués par l'ancienne direction de Casino. Une situation « très compliquée » pour certains magasins Aujourd'hui, « la situation est très compliquée pour une minorité de magasins », reconnaît un bon connaisseur du dossier sous couvert d'anonymat, jugeant néanmoins qu'il est « trop tôt pour tirer des conclusions définitives » et que « pour la majorité des magasins cette opération sera positive pour l'emploi et les tissus économiques locaux ». Fin novembre, l'Autorité de la concurrence avait autorisé a posteriori le rachat de 200 magasins sous enseigne Casino par les Mousquetaires/Intermarché, sous réserve qu'Intermarché cède 11 magasins à d'autres distributeurs pour éviter une concurrence trop faible au niveau local. Une précédente acquisition d'une soixantaine de magasins avait été autorisée précédemment, sous réserve de céder trois autres points de vente. Le concurrent Auchan avait racheté une centaine de magasins Casino





