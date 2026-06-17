Interdiction du concert des Insoumis pour la Fête de la Musique

La préfecture de police a interdit un concert de La France Insoumise prévu place de la République pour la Fête de la Musique, en raison de l'absence d'autorisation et des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs dénoncent une censure politique.

Le concert prévu par La France Insoumise pour la Fête de la Musique, dimanche place de la République, ne pourra pas avoir lieu. La préfecture de police de Paris a pris un arrêté d'interdiction mercredi soir, comme l'a révélé La Tribune Dimanche.

Les organisateurs affirmaient jusqu'alors que l'événement se tiendrait, faute d'opposition officielle. Mais le préfet a estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies et que le programme comportait des risques de troubles à l'ordre public. Dans son arrêté, le préfet souligne d'abord que les Insoumis n'ont pas sollicité l'autorisation d'occupation temporaire auprès de la Ville de Paris pour installer le matériel scénique.

Ensuite, il relève que le concert met en vedette un artiste "connu pour des paroles et prises de position controversées", ayant notamment tenu des propos jugés hostiles aux forces de l'ordre. Le préfet craint que l'événement ne donne lieu à des appels à la haine ou à la violence contre les institutions et les représentants de la force publique. Il rappelle aussi que ce rassemblement s'inscrit dans un contexte politique tendu à l'approche de la présidentielle.

Cette décision a provoqué une vive réaction des organisateurs, qui dénoncent une censure politique. De son côté, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a mis en garde contre toute précipitation, déclarant : "Ne tombons pas dans le piège de Mélenchon qui veut nous pousser à la précipitation.

" La polémique enfle alors que la Fête de la Musique est traditionnellement un moment de rassemblement populaire et festif, mais cette année, elle se trouve au cœur d'un affrontement politique sur la liberté d'expression et l'ordre public. Plusieurs associations et personnalités politiques ont pris position pour ou contre l'interdiction, tandis que la préfecture maintient sa décision en invoquant la nécessité de prévenir les débordements.

Les prochains jours devraient être marqués par des recours en justice et des appels à manifester





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Concert Interdit La France Insoumise Fête De La Musique Préfecture De Police Liberté D'expression

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fête de la musique à Mayet : un programme alléchant en fin de semaineLa Fête de la musique à Mayet (Sarthe) arrive. Vendredi 19 juin 2026, elle fera résonner la Ville dès 18h. Découvrez le programme d'une soirée festive.

Read more »

Fête de la Musique 2026 : Le programme complet des événements à ParisLe 21 juin 2026, la capitale se transforme en immense parcours musical, avec des concerts gratuits à suivre selon ses envies, d’un quartier à l’autre

Read more »

Fête de la musique 2026 à Tours : Concerts, DJ sets et déambulation musicaleLa Fête de la musique 2026 est de retour à Tours (Indre-et-Loire) avec des dizaines de concerts, de DJ sets et une déambulation musicale. Les concerts sont annoncés pour samedi 20 juin et Actu Tours propose sa sélection de concerts à ne pas manquer avec leur emplacement dans la ville.

Read more »

Quel programme pour la Fête de la Musique, ce dimanche, à Narbonne ?Dimanche 21 juin 2026, à l'occasion de la 44e édition de la Fête de la Musique, de nombreuses scènes musicales seront installées aux quatre coins de la ville de Narbonne (Aude).

Read more »