Interdiction du concert de LFI pour la Fête de la musique : Mélenchon dénonce un scandale démocratique

La préfecture de police interdit le concert de La France insoumise prévu pour la Fête de la musique, invoquant des risques de troubles liés à la présence du Comité Adama et du rappeur Médine. Jean-Luc Mélenchon et son mouvement crient à la censure politique.

Le concert prévu par La France insoumise pour la Fête de la musique a été interdit par la préfecture de police de Paris, provoquant une vive réaction de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement.

Prévu comme un événement gratuit et ouvert au public, il devait réunir plusieurs artistes ainsi que des personnalités proches de la gauche radicale et des mouvements antiracistes, dont le Comité Adama et sa fondatrice Assa Traoré, ainsi que le rappeur Médine. Dans un arrêté publié mercredi soir, la préfecture estime que certaines des personnalités annoncées sont susceptibles d'alimenter des tensions ou de provoquer des troubles à l'ordre public.

Elle justifie sa décision en citant le discours du Comité Adama, qu'elle qualifie d'hostile aux forces de l'ordre, et les prises de position de Médine, qu'elle juge susceptibles d'inciter à la haine. De plus, la préfecture considère que le contexte politique actuel accroît les risques de tensions autour de l'événement, évoquant la possibilité d'attirer un public hostile aux forces de l'ordre et de donner lieu à la diffusion de propos appelant à la haine, à la discrimination ou à la violence envers les institutions.

La réaction de La France insoumise fut immédiate. Quelques minutes après la publication de l'arrêté, le coordinateur national du mouvement, Manuel Bompard, a annoncé un recours devant le tribunal administratif afin d'obtenir la suspension de l'interdiction. Il a qualifié cette décision de dernière minute, prise sous la pression de groupes et d'individus se déclarant publiquement hostiles à La France insoumise, de privilège accordé à l'arrogance et au sectarisme. Jean-Luc Mélenchon est allé encore plus loin.

Sur le réseau social X, l'ancien candidat à la présidentielle a dénoncé un scandale démocratique grave, affirmant que cette interdiction était une tentative d'instrumentaliser le maintien de l'ordre à des fins politiques. Il a appelé à alerter solennellement sur les dangers que fait peser sur le déroulement de la prochaine élection présidentielle ce type de pratiques autoritaristes. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre le gouvernement et les mouvements de gauche radicale.

La décision de la préfecture intervient alors que plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une censure politique déguisée en mesures de sécurité. Des associations de défense des droits humains ont également exprimé leur inquiétude face à ce qu'elles considèrent comme une restriction disproportionnée de la liberté de réunion et d'expression. Le recours devant le tribunal administratif sera suivi avec attention, car il pourrait établir un précédent pour les futurs événements politiques en France.

En attendant, le débat sur les limites du droit de manifester et les critères de maintien de l'ordre reste plus que jamais d'actualité





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