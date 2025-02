Interdiction des Voitures Thermiques : Un Eurodéputé Appel à Révision

Face à la crise de l'industrie automobile européenne et aux plans de licenciement, Jordan Bardella, eurodéputé du Rassemblement national, interpelle la Commission européenne sur l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves prévue pour 2035.

Alors que l'industrie automobile européenne traverse une période de crise, avec des plans de licenciement annoncés notamment chez Volkswagen, certains eurodéputés demandent à revoir l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves, toujours prévue pour 2035. Après le groupe du Parti populaire européen en décembre, c'est au tour de Jordan Bardella (Patriotes pour l'Europe) d'interpeller la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur ce sujet.

Dans un courrier consulté par La Provence, le président du Rassemblement national appelle ainsi la Commission européenne à avancer la clause de revoyure du règlement sur l'interdiction des véhicules thermiques, au premier trimestre 2025, alors qu'elle était prévue pour 2026. Cette interdiction de vente concernera également les hybrides, qui associent un moteur thermique à une batterie électrique. \L'eurodéputé d'extrême droite réclame également à Ursula von der Leyen de suspendre sans délai les sanctions adossées aux seuils 2025 de la réglementation CAFE. Instaurée en début d'année, cette dernière fixe de nouvelles normes d'émissions de CO2 aux constructeurs automobiles. Les fabricants doivent abaisser la moyenne de leurs émissions à 81 grammes de CO2 par kilomètre, par véhicule vendu neuf, en augmentant la part d'électriques dans leurs ventes à 25%. Or, comme le rappelle Jordan Bardella, la part de marché de l'électrique a seulement atteint 13,6% en 2024. Les acheteurs privilégient l'hybride. Certains pontes de l'industrie automobile sont vent debout contre ces normes CAFE : Luca de Meo, patron de Renault, avait appelé à les 'stopper' ces normes. \Les constructeurs risquent bien des amendes conséquentes. D'autres constructeurs défendent la mise en place de ces normes, comme le groupe Stellantis, qui prévoit de s'allier avec Tesla, puisque la Commission européenne laisse la possibilité d'acheter des 'crédits carbone' aux constructeurs de véhicules électriques, afin d'éviter de lourdes amendes. Leur montant pourrait atteindre 15 milliards d'euros, selon Luca de Meo. 'Les constructeurs se retrouvent sous la menace d'amendes pécuniaires', abonde Jordan Bardella dans son courrier, appelant à 'un sursaut' contre ce qu'il décrit comme un 'sabotage industriel'. 'De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump a annoncé la fin des subventions accordées aux voitures électriques, la relance de la production de voitures thermiques, et de futurs droits de douane imposés aux produits européens importés aux États-Unis', cite-t-il enfin en exemple





