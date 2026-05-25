Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : évolution des réglementations internationales

Le gouvernement français souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans d'ici à septembre 2026. D'autres pays entendent également limiter l'accès des mineurs à TikTok, Instagram et Snapchat. Les risques liés aux usages numériques chez les enfants et adolescents ne se limitent plus au temps d'exposition aux écrans. L'inconscience de la notification et la majorité numérique à 15 ans sont également des facteurs à prendre en compte.

En France, le gouvernement souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans d'ici à septembre 2026. Le temps d'exposition aux écrans ne suffit plus pour jauger les risques liés aux usages numériques chez les enfants et adolescents, conclut un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).

Les risques liés aux usages numériques chez les enfants et adolescents ne se limitent plus au temps d'exposition aux écrans. L'inconscience de la notification et la majorité numérique à 15 ans sont également des facteurs à prendre en compte. D'autres pays entendent restreindre l'accès des mineurs à TikTok, Instagram et Snapchat. En Italie, une proposition de loi déposée en janvier par la Ligue prévoit d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

Dans le reste du monde, le Brésil a une loi limitant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, tandis que l'Australie a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans depuis décembre 2025. En Chine, l'accès des mineurs aux réseaux sociaux a été progressivement limité avec restrictions horaires et couvre-feux pour les jeux en ligne. En Indonésie, les réseaux sociaux ont été interdits aux moins de 16 ans en mars.

En Inde, le gouvernement a discuté avec les plateformes sur de futures restrictions. Les risques liés aux usages numériques chez les enfants et adolescents ne se limitent plus au temps d'exposition aux écrans. L'inconscience de la notification et la majorité numérique à 15 ans sont également des facteurs à prendre en compte





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