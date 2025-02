Interdiction des « puffs » en France : victoire dans la lutte contre le tabagisme chez les jeunes

Le Parlement français a adopté un texte interdisant la vente et la distribution des « puffs », ces dispositifs de vapotage à usage unique populaires auprès des jeunes. Cette décision, saluée comme une grande victoire dans la lutte contre le tabagisme chez les adolescents, fait de la France le deuxième pays européen à prendre cette mesure.

Le Parlement français s'est accordé pour interdire les « puffs », ces dispositifs de vapotage à usage unique très populaires auprès des jeunes, lors d'un vote final au Sénat le jeudi 13 février 2025. Le texte interdit la vente et la distribution en France de tout dispositif « prérempli avec un liquide et ne pouvant être rempli à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable ».

\Ces « puffs », disponibles en une multitude d'arômes attirants et à un prix abordable, représentent un risque avéré de dépendance. Malgré leur popularité, en particulier chez les adolescents, les « puffs » vont désormais disparaître des lycées, des collèges et des rues. Après un long parcours au Parlement et un passage par la Commission européenne, une proposition de loi de l'ancienne députée écologiste Francesca Pasquini (Génération.s) a atteint son apogée avec le vote des sénateurs. L'Assemblée nationale avait déjà adopté à l'identique un texte de compromis le 4 février, ouvrant la voie à une entrée en vigueur rapide. \La France devient ainsi le deuxième pays européen, après la Belgique, à interdire la commercialisation des « puffs » sur son territoire. Le Royaume-Uni a également annoncé leur interdiction à la vente d'ici juin. Francesca Pasquini, l'auteure du texte, se félicite de cette « grande victoire », soulignant qu'il s'agit d'un « double combat » : le combat écologique contre les batteries polluantes en lithium de ces « puffs », et le combat sanitaire pour protéger les collégiens ciblés par cette consommation de plus en plus dangereuse. Le ministre de la Santé Yannick Neuder a également réagi favorablement à l'adoption définitive du texte par l'Assemblée nationale début février, soulignant qu'il s'agit d'un pas décisif pour protéger les jeunes, lutter contre les addictions et combattre le tabagisme. \Le texte de loi vise à suivre les recommandations de la Commission européenne, notifiée au printemps par le gouvernement de cette volonté législative. La Commission a donné son accord sur l'essentiel des propositions de la France, excluant néanmoins le cas de dispositifs rechargeables en liquide, mais dont la batterie ne serait pas rechargeable. Le Comité national contre le tabagisme (CNCT), tout en saluant une « décision importante sur le plan de la santé publique et de l'environnement », s'inquiète de « contournements déjà anticipés par les fabricants ». Ils continuent à mettre sur le marché des cigarettes électroniques ciblant les jeunes par la multiplicité de leurs arômes et qui demeurent jetables à l'issue d'un nombre très limité de recharge. \En effet, 15% des adolescents âgés de 13 à 16 ans ont déjà consommé ces « puffs » et, parmi eux, 47% déclarent avoir commencé leur initiation à la nicotine par ce biais, selon une enquête BVA pour Alliance contre le tabac en 2023. Les parlementaires engagés dans cette loi ont également appelé le gouvernement à tenir ses engagements sur l'interdiction prochaine d'un autre produit, les « pouches », ces sachets de nicotine à usage oral





