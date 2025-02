Interdiction de la bise au travail pour les employés municipaux de Louvain

La ville de Louvain, en Belgique, a mis en place un nouveau code de conduite, appelé 'Boussole', qui interdira la bise entre les employés municipaux. Cette décision, justifiée par des raisons sanitaires, vise également à promouvoir le respect mutuel entre les collègues. Le code de conduite impose également l’interdiction de critiquer la ville ou ses politiques sur les réseaux sociaux.

La bise est désormais interdite au travail pour les employés municipaux de la ville de Louvain , en Belgique , que ce soit pour se dire bonjour le matin, à l’occasion d’anniversaires ou même du Nouvel An. Cette règle fait partie d’un nouveau code de conduite au travail, appelé 'Boussole', envoyé à tous les salariés. Le conseiller municipal chargé des ressources humaines, Bert Cornillie, met en avant des raisons sanitaires.

'Nous avons constaté que les gens sont déjà plus enclins à garder leurs distances depuis le Covid et maintenant avec l’épidémie de grippe. Ce code de conduite s’inscrit dans un souci politique de se traiter mutuellement avec respect,' a-t-il expliqué à la télévision belge VRT, jeudi 6 février. Parmi les autres règles mises en place au sein de la municipalité : l’interdiction pour les employés de critiquer Louvain ou les décisions politiques de la ville sur les réseaux sociaux. 'Ce n’est pas si étrange. D’autres organisations concluent également de tels accords. La critique est mieux faite en interne,' estime Bert Cornillie. L’objectif du Code de conduite est de donner aux salariés de la ville 'une meilleure idée de ce que sont réellement les obligations du bureau'. Le document 'Boussole' est destiné à évoluer selon les besoins : 'C’est un instrument vivant qui s’adaptera au contexte et aux questionnements des collaborateurs,' promet le conseiller municipal belge.





