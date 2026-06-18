Interdiction de la baignade dans les lacs du parc national des Pyrénées pour protéger la biodiversité

Le parc national des Pyrénées interdit à partir du 2 juin 2024 toute baignade et activité aquatique dans les 800 plans d'eau de sa zone cœur, en raison de la surfréquentation et des impacts sur des écosystèmes déjà fragilisés par le réchauffement climatique.

Le parc national des Pyrénées a pris une décision drastique pour préserver ses écosystèmes fragiles : depuis le 2 juin, la baignade et toutes les activités aquatiques sont totalement interdites dans les 800 plans d'eau de sa zone cœur, incluant les 76 lacs.

Cette mesure intervient alors que la fréquentation de ces espaces naturels a explosé ces dernières années, notamment avec l'augmentation des températures due au réchauffement climatique qui rend les eaux de montagne plus attractives. Chaque été, environ 1,5 million de personnes visitent la zone cœur du parc entre juin et septembre, et beaucoup cherchent à se rafraîchir dans les lacs.

Cette surfréquentation s'accompagne d'activités non encadrées comme le bivouac sauvage, l'usage de matériel gonflable, de paddles ou de planches à voile, ainsi que le développement de treize activités aquatiques encadrées (randonnée aquatique, canyoning) depuis cinq ans. Or, ces pressions s'ajoutent à des vulnérabilités déjà critiques : depuis les années 1950, 90% des glaciers pyrénéens ont disparu, les sécheresses provoquent l'assèchement des cours d'eau, et la faune aquatique subit des déclins importants, comme la perte de plus de 40% de la population de desmans depuis les années 1990.

De nouvelles maladies déciment aussi les amphibiens, tels que le calotriton, qui sont pourtant essentiels au début de la chaîne alimentaire. Les piétinements des randonneurs détruisent ces espèces délicates, et le transport involontaire de virus d'un écosystème à l'autre via l'eau aggrave les risques. La réglementation interdit désormais toute immersion, avec une amende de 135 euros pour les contrevenants, tout en maintenant encadrées certaines activités comme la pêche réglementée, le canoë-kayak et le canyoning.

Le parc, qui a consulté les élus, professionnels et usagers des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, insiste sur une pédagogie première année, car sans mesures fortes, le risque d'eutrophisation, de prolifération d'algues et de mort du milieu serait grand, rendant à terme toute baignade impossible. Cette interdiction vise donc à protéger une biodiversité déjà mise à mal par le climat et l'afflux humain, même si elle suscite des débats dans un contexte où les montagnes deviennent des destinations rafraîchissantes de plus en plus prisées





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