Interdiction de diffusion du film raciste Silenced à Castelnau-le-Lez

Le maire de Castelnau-le-Lez a interdit la diffusion du film Silenced réalisé par l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson, craignant des troubles à l'ordre public. Le film, jugé raciste et complotiste, devait être diffusé en ligne par la Ligue du Midi, un groupuscule régionaliste identitaire.

Le maire de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier (Hérault), a pris lundi 10 février un arrêté municipal interdisant la diffusion prévue mardi du film raciste Silenced, réalisé par l'activiste d'extrême droite britannique Tommy Robinson, en raison de potentiels troubles à l'ordre public.





Le film, qui sera accessible sur internet, contient des propos complotistes selon lesquels le gouvernement, les médias et la justice protègent les fondamentalistes musulmans, relaient de fausses informations, défendent la charia, et mentent au peuple, propageant ainsi des idées racistes, selon le texte de l'arrêté municipal consulté par l'AFP.



La manifestation est ouverte à tout public, par une simple réservation sur le site internet de la Ligue du Midi, un groupuscule régionaliste identitaire, relève l'arrêté. Sur ce site internet, on peut lire que le lieu exact de la diffusion du film 'sera communiqué aux inscrits quatre jours avant l'événement'. L'arrêté municipal souligne encore que 'les réseaux sociaux font état de l'organisation d'une contre-manifestation', ce qui crée des risques de troubles à l'ordre public.



« C'est quand même un film où on a un appel à la haine et un appel aussi raciste. Donc moi, ce n'est pas dans mes gènes, pour moi, les choses sont très claires là-dessus », a expliqué à l'AFP Frédéric Lafforgue, maire sans étiquette de Castelnau-le-Lez, soulignant également qu'il 'ne veut pas de débordements.'



Très présent sur les réseaux sociaux, Tommy Robinson est devenu une bête noire des autorités britanniques qui l'accusent d'attiser les tensions communautaires dans le pays, notamment lors des émeutes de l'été 2024, les pires qu'ait connu le Royaume-Uni en 13 ans. Il est incarcéré pour avoir enfreint une décision de justice qui lui interdisait de répéter des propos diffamatoires envers un réfugié syrien, mais qu'il a repris dans Silenced, dont la diffusion a été interdite en Grande-Bretagne.





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

EXTREMA DROITE RACISME FILM CASTELNAU-LE-LEZ TROUBLES A L'ordre PUBLIC

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Diffusion du film controversé « Silenced » interdite à Castelnau-le-LezLe maire de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, a interdit la diffusion prévue mardi du film « Silenced », réalisé par l'activiste d'extrême droite britannique Tommy Robinson, jugé « raciste » et susceptible de créer des troubles à l'ordre public.

Lire la suite »

Interdiction exceptionnelle d'armes à Saint-Jory, Castelnau-d’Estrétefonds et GrenadeLe préfet de la région Occitanie a annoncé une interdiction exceptionnelle du port et du transport d'armes dans trois communes à cause des tensions liées aux travaux de la LGV Toulouse-Bordeaux.

Lire la suite »

Castelnau-Montratier : le maire ne se représentera pas en 2026Lors des vœux municipaux, Dominique Marin a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2026. Retour sur son bilan et les projets de Castelnau-Montratier.

Lire la suite »

optimisme local face à une inquiétude internationale : l'allocution du maire de CastelnauLe maire de Castelnau, Bernard Verdier, a présidé la séance de vœux devant les forces vives de la commune. Il a exprimé un optimisme local quant aux réalisations de l'année passée, contrastant avec une profonde inquiétude face à l'instabilité politique et mondiale.

Lire la suite »

Football / Régional 2 : Castelnau corrige Sète, Vendargues s’impose à l’extérieurAlors que trois rencontres ont été reportées en raison des conditions météo, d'autres matches ont eu lieu ce week-end dans un championnat toujours aussi serré.

Lire la suite »

Rugby (Régionale 1 ligue Occitanie) : Luzech remporte le derby devant CastelnauLuzech 15 – Castelnau 6 MT : 12-3. Pour Luzech : 2 essais Clergue, Péraud, 1 transformation et 1 pénalité Benetton. Pour le CO Castelnaudais : 2 pénalités Christophe Périé. Luzech : Capdevielle, Bonnefont, Amat, Jammes, Zorzanello, Beauvillain, Rogier, Minello (c), Clergue, Benetton, Peraud, Brugidou, Darnis, Tourriol, Ruamps.

Lire la suite »