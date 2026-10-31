Interdiction de déplacement pour les supporters de Brest à Lorient

Le Ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire le déplacement des supporters du Stade Brestois 29 à Lorient pour le derby de lundi, citant des risques sécuritaires. Le club a vivement déploré cette mesure qui prive ses fans de soutenir l'équipe à l'extérieur.

Le Ministère de l'Intérieur a officiellement pris une décision sévère concernant la sécurité lors du prochain déplacement des supporters du Stade Brestois 29. Cette mesure administrative impose une interdiction de déplacement pour les supporters bretons à l'occasion du derby qui les opposera au FC Lorient.

La rencontre, dont l'importance ne saurait être minimisée dans le calendrier sportif de la saison en cours, était initialement prévue pour se dérouler un samedi soir à la tombée de la nuit. Cependant, elle a déjà été reportée et est désormais programmée pour le lundi soir à vingt heures quarante-cinq. Malgré ce changement de calendrier, les autorités maintiennent leur position fermée en matière de sécurité publique.

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Classé à risque élevé par la Division nationale

Le contexte sécuritaire autour de ce type d'affrontement local reste particulièrement tendu, ce qui a conduit les responsables à prendre cette mesure préventive. Cette décision n'est pas prise à la légère. Elle s'inscrit dans un cadre réglementaire strict défini par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. En effet, la rencontre a été classée à risque élevé, recevant la note maximale de quatre sur cinq pour le niveau de dangerosité potentiel.

Cette classification reflète les préoccupations des forces de l'ordre face à la possibilité de débordements violents ou d'incivilités graves pouvant compromettre la tranquillité publique et la sécurité des participants. Par conséquent, le club finistérien ne pourra plus compter sur le soutien physique de ses fidèles dans la cité du Morbihan. C'est une situation qui rappelle d'autres décisions similaires prises récemment, notamment lors du match à Lille concernant les supporters lensois.

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L'application de ces restrictions vise à désamorcer les tensions potentielles avant qu'elles ne dégénèrent, protégeant ainsi l'intégrité de l'événement sportif. Face à cette annonce, le club du Stade Brestois 29 a réagi avec une déception palpable et une certaine fermeté. Dans un communiqué officiel diffusé publiquement, les dirigeants expriment leur regret face à cet arrêté préfectoral daté du trente octobre deux mille vingt-six.

La déception du Stade Brestois 29 face à l'arrêté

Ils considèrent que cette mesure prive leurs supporters de l'expérience émotionnelle unique de suivre leur équipe à l'extérieur, surtout lors d'un derby qui revêt une signification particulière pour la communauté locale. Selon le club, la présence des supporters apporte une saveur spécifique au match, créant une ambiance qui fait partie intégrante du spectacle sportif. L'interdiction couvre l'ensemble du département du Finistère vers Lorient pour la durée de la journée du lundi deux novembre deux mille vingt-six.

Le club a déclaré qu'il ne pouvait que prendre acte de cette décision administrative, tout en soulignant qu'elle impacte directement la relation de confiance entre le club et sa base de supporters.