Interdiction de déplacement pour les supporters de Saint-Étienne à Marseille

Les supporters de l'AS Saint-Étienne sont interdits de déplacement pour le match contre Marseille en raison d'un risque d'affrontements. L'arrêté du ministre de l'Intérieur cite des incidents passés et un antagonisme historique entre les deux fanbases.

Les supporters de l'AS Saint-Étienne sont interdits de déplacement samedi pour assister au match opposant leur équipe à Marseille lors de la 22e journée de Ligue 1 . Cette décision est prise suite à un arrêté du ministre de l'Intérieur, paru mercredi au Journal officiel. L'arrêté mentionne un « risque réel et sérieux d'affrontement » entre les supporters stéphanois et marseillais lors du match qui se déroulera samedi à 17 heures au Vélodrome.

Les relations entre les supporters de ces deux formations sont « empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années » et « ce fort antagonisme s'est traduit à plusieurs reprises par de graves affrontements », précise le texte. Du samedi « de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Association sportive de Saint-Étienne ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de la Loire, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part ». L'arrêté justifie cette mesure en soulignant que les déplacements de l'ASSE sont « très fréquemment sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters », et que « certains supporters » de l'Olympique de Marseille « adoptent fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades ». À titre d'exemple, l'arrêté mentionne un incident survenu le 2 mars 2024 où « des supporters stéphanois ont tendu un guet-apens aux supporters marseillais sur l'autoroute A72 en jetant des parpaings sur leur convoi de bus de retour d'une rencontre à Clermont-Ferrand ». En décembre 2024, en amont d'une rencontre entre Saint-Étienne et Marseille, 200 à 250 supporters de l'OM ont également enfreint des mesures d'interdiction de déplacement et « se sont déplacés jusqu'à proximité du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, nécessitant l'intervention des forces » de l'ordre, selon la même source.Cette interdiction s'inscrit dans une volonté de garantir la sécurité des supporters et du public lors des rencontres sportives. Le ministre de l'Intérieur souligne l'importance de prévenir les incidents et de protéger la paix publique. L'arrêté précise que les sanctions en cas de violation de cette interdiction de déplacement sont prévues par la loi et peuvent aller jusqu'à des peines de prison.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ASSE Olympique De Marseille Ligue 1 Interdiction De Déplacement Supporters Affrontements Sécurité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Real Madrid disputé à Marseille, Lyon ou Saint-Étienne ?Et si le Clasico était délocalisé en France à cause des travaux du Camp Nou ?

Lire la suite »

Ligue 1. Une décision forte prise à l'encontre des supporters de l'AS Saint-ÉtienneLes supporters de l'AS Saint-Étienne sont interdits de déplacement samedi pour assister au match opposant Saint-Étienne à Marseille lors de la 22e journée de Ligue 1.

Lire la suite »

Marseille : la municipalité élargit l’interdiction de vente d’alcool la nuitDans un arrêté pris fin décembre, la Ville de Marseille a doublé le nombre de rues où les alimentations ont interdiction de vendre de l’alcool après 22h. Et promet des contrôles réguliers.

Lire la suite »

Interdiction exceptionnelle d'armes à Saint-Jory, Castelnau-d’Estrétefonds et GrenadeLe préfet de la région Occitanie a annoncé une interdiction exceptionnelle du port et du transport d'armes dans trois communes à cause des tensions liées aux travaux de la LGV Toulouse-Bordeaux.

Lire la suite »

Lille - Saint-Étienne : À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue 1 ?Le LOSC reçoit l'AS Saint-Étienne ce samedi 1er février 2024 en match de Ligue 1. Découvrez le coup d'envoi et la chaîne de diffusion du match.

Lire la suite »

Saint-Étienne - Rennes : Un match crucial pour le maintien en Ligue 1Suivez le match de la 21e journée de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Rennes ce samedi 8 février 2025 à 21h05 sur DAZN. Les Verts, avant-derniers avec 18 points, ont besoin d'une victoire pour se sortir de la zone de relégation. Rennes, 15e avec 20 points, cherche à consolider sa position. Ce match est capital pour les deux équipes

Lire la suite »