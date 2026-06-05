Interceptions aériennes russes par des Rafale et Gripen dans la zone balte

Des avions de chasse français et suédois ont intercepté et accompagné six aéronefs russes, dont un Il-76, dans la zone de responsabilité balte dans le cadre de la mission OTAN Baltic Air Policing.

Le 2 juin, dans le cadre de la mission Baltic Air Policing de l' OTAN , des avions de chasse français Rafale et suédois Gripen ont effectué plusieurs interceptions d'aéronefs russes opérant dans la zone de responsabilité balte.

Ces interventions, menées depuis la base aérienne de Šiauliai en Lituanie, ont concerné six appareils russes, dont un avion de transport Il-76, des chasseurs Su-35, Su-24 et Su-34, ainsi que deux avions de reconnaissance An-12 et An-30 interceptés par les Gripen. Après identification visuelle et surveillance, les Rafale et Gripen ont accompagné les aéronefs russes jusqu'à leur sortie de la zone sans escalade.

Depuis le 1er avril, une centaine d'aviateurs français déploient quatre Rafale pour une période de quatre mois afin de renforcer la protection de l'espace aérien des pays baltes. Ces opérations sont coordonnées par le Combined Air Operations Centre (CAOC) de Uedem en Allemagne, qui transmet les ordres d'interception. Les avions russes sont souvent détectés sans plan de vol ni contact radio, ce qui déclenche l'alerte.

Cette mission s'inscrit dans le dispositif de police du ciel de l'OTAN sur le front Est de l'Europe, vis à surveiller et sécuriser l'espace aérien face aux incursions régulières d'aéronefs russes





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