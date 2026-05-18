Interactive matinal : Pascale de la Tour du Pin et Matthieu Belliard avec Virginie Phulpin et Aurel Guedj

A la prématinale, un duo d'experts talentueux pour un rendez-vous dynamique et allégé : Pascale de la Tour du Pin et Matthieu Belliard. aux côts des deux présentateurs, Virginie Phulpin, qui propose un oeil sur l'actualité sportive, et Aurel Guedj, qui fournit des conseils pratiques et bien-tre pour maintenir sa santé en bonne conditions. Sortie dans l'indifférence générale sur Netflix, Toi et tout le reste est la meilleure série coréenne de l'annee Entre père et fils, (Netflix) : Il vous faudra moins de 3h pour regarder l'intégrité de cette série torrides qui s'est glissé dans le topFans de Harlan Coben, son héros le plus connu arrive enfin sur Netflix et il a fait appel à l'un des meilleurs créateurs de série pour lui donner vie ! Memory of a Killer : La série avec Patrick Dempsey aura une saison 2 et voici à quoi il faut s'attendre

A la tête de cette prématinale, un duo de professionnels talentueux pour un rendez-vous puissant et plein d'nergie : Pascale de la Tour du Pin et Matthieu Belliard .

Au programme, de l'interactivité : toutes les trente minutes, Matthieu Belliard converse en direct depuis le standard pour recueillir les appels et prendre le pouls de l'actualité en temps réel. Aux côts des deux présentateurs, Virginie Phulpin, qui offre un regard sur l'actualité sportive, et Aurel Guedj, qui délivre des conseils pratiques et bien-tre pour entretenir sa santé au quotidien.

Sortie dans élégance générale sur Netflix, Toi et tout le reste est la meilleure série coréenne de l'annee 2 Entre père et fils (Netflix) : Il vous faudra moins de 3h pour regarder l'intégrité de cette série torride qui s'est glissé dans le topFans de Harlan Coben, son héros le plus connu arrive enfin sur Netflix et il a fait appel à l'un des meilleurs créateurs de série pour lui donner vie ! Memory of a Killer : La série avec Patrick Dempsey aura une saison 2 et voici à quoi il faut s'attendr





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