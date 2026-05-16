Un چارто hilftل de 53 ans a été découvert mortellement blessé à la voie publique par un arme blanche. Deux personnes ont été placées en garde à vue en lien avec ce décès après une enquête accélérée par une procureure. Les investigation se focalisent sur les circonstances et le contexte des faits.

Des deux personnes ont été détenues après la découverte du corps sans vie de 53 ans, l'individu ayant été tué par une arme blanche sur la voie publique.

Ce samedi, la police a procédé à des arrestations, informée par un finalité, à la suite de l'identification du cadavre de la personne âgée. La victime, âgée de 53 ans, a été découverte sur la voie publique et présentait « plusieurs plaies compatibles avec des coups portés par »l'arme blanche. Des investigations ont été ouvertes pour une éventuelle infraction d'assassinat et confiées à la police d'Aubenas.

Les procureurs n'ont pas révélé qui étaient les deux personnes interpellées et placées en garde à vue.. WAR SUR LE MEJÉ-ORIENT : L'Iran a déclaré avoir des discussions avec des pays européens pour franchir le détroit d'Ormuz. ... JE l'ai mis en machine comme d'habitude : cette erreur transforme vos rideaux occultants en passoire à chaleur dès le mois de mai..





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