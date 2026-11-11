Inter Rhône lance stratégie d'" états généraux " pour préparer l'avenir viticole de la vallée du Rhône

Le nouveau président de l'Inter Rhône présente un plan d'action axé sur des états généraux, l'œnotourisme et la contractualisation pour renforcer la filière viticole de la Vallée du Rhône.

Le 10 novembre 2024, Samuel Montgermont, nouveau président de l' Inter Rhône, a dévoilé sa stratégie pour les trois prochaines années de mandat à la Maison des vins d'Avignon. L'élection d'un dirigeant avec une forte expérience juridique et vitivinicole marque le début d'un plan visant à stabiliser et à renforcer la filière viticole de la Vallée du Rhône, malgré une baisse de production de 500 000 hectolitres entre 2021 et 2025.

La vision de Montgermont : états généraux et œnotourisme

Maître Montgermont a annoncé la création d'un futur état généraux de la viticulture du Rhône. Il prévoit de rassembler les chambres d'agriculture, les services de l'État, les banques et les collectivités territoriales pour élaborer un consensus régional avant de l'étendre aux départements.

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Il souhaite également faire de la vallée du Rhône un leader national en matière d'œnotourisme. Il projette un institut dédié, modèle de l'institut rhodanien, pour coordonner les initiatives locales, améliorer la visibilité des producteurs et attirer les jeunes consommateurs.

Des mesures concrètes pour contrer le changement climatique

" Les vendanges précoces vont devenir la norme ", a indiqué Montgermont, soulignant l'importance d'adapter les pratiques aux aléas climatiques. Il a appelé à la contractualisation, un cadre juridique permettant aux producteurs et aux acheteurs de sécuriser leurs transactions, notamment pour les vins de la pyramide des appellations.

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Montgermont souligne aussi le besoin d'une robustesse économique : " il faut retrouver la capacité à investir et à transmettre. " Il souhaite mettre en place des stratégies de gestion des risques climatiques et des pratiques plus résilientes.-

Réactions et devoirs des acteurs de la filière

Les producteurs et les associations ont salué les ambitions de Montgermont, mais certains ont exprimé des réserves quant à la faisabilité de la mise en place rapide des états généraux. Les banques et les collectivités locales se préparent à participer aux discussions, tandis que les jeunes producteurs sont invités à s'engager plus activement sur les plateformes d'œnotourisme.

Le président de Vin & Société, position que le directeur quittera au printemps prochain, confirme son engagement à soutenir la filière en créant un institut dédié à la promotion du vin français, inspiré de la démarche de Beaune.

Perspectives pour l'avenir de la vallée du Rhône

Le plan de Montgermont prévoit une série d'événements, dont le Salon Dionysud à Béziers, afin de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires et promouvoir des variétés de vignes résistantes aux maladies. Ces actions‑initiatives visent à renforcer la compétitivité de la vallée du Rhône sur la scène nationale et européenne.

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En résumé, la présidence de Samuel Montgermont s'appuie sur des états généraux, des mécanismes de contractualisation, et le développement de l'œnotourisme pour guider la vallée du Rhône vers un avenir viticole durable et resilient. Il attend la mise en œuvre de ces mesures au cours des 12 prochains mois, en vue d'un dialogue régulier avec les partenaires régionaux et nationaux pour assurer la cohérence de la stratégie puis son impact réel sur les producteurs et les consommateurs.