Inter-lycée banquet artistique : 24 lycéens en fer et céramique

Trois lycées ont collaboré pour créer un banquet artistique mettant en scène des objets de table hybrides entre fer et céramique, inspirés du film 'Avatar'. Les élèves ont développé leur autonomie, le travail d'équipe, l'innovation et la complémentarité des savoir-faire.

L'excellence de certaines filières s'illustre à travers un banquet artistique réunissant 24 lycéens autour des métiers d'art. Fer et céramique s'y mêlent dans une création collective inspirée du film ' Avatar '.

Elle vient d'être présentée au lycée hôtelier de Mazamet. Trois lycées ont rassemblé leurs talents et leurs filières d'excellence au cœur d'un projet pédagogique intitulé 'Avatar : un banquet fantastique'. La restitution aura lieu jeudi 28 mai à partir de 19 heures au lycée hôtelier de Mazamet.

Cette soirée constitue l'aboutissement d'un chef-d'œuvre interlycées mené sur deux années et réunissant les élèves de CAP Décoration sur céramique du lycée Martin-Malvy de Cazères, en Haute-Garonne, ceux de CAP Ferronnerie d'art du lycée professionnel Riess et du lycée hôtelier de Mazamet. Inspirée du film Avatar : La Voie de l'eau de James Cameron, cette initiative repose sur une démarche collaborative associant création artistique, hybridation des matériaux et valorisation des métiers d'art.

Par binômes composés d'une céramiste et d'un ferronnier, les jeunes ont conçu et réalisé une série d'objets de table mêlant fer et céramique : bougeoirs, plats, coupes, vases, repose-couverts, assiettes et centres de table. Cette co-création a permis de développer l'autonomie, le travail d'équipe, l'innovation et la complémentarité des savoir-faire. Le banquet final, mis en œuvre par les lycéens hôteliers, constitue une restitution immersive mettant en valeur les productions des apprentis créateurs dans une scénographie tirée des décors d'Avatar.

Cette expérience collective met en lumière les atouts de la pédagogie de projet en voie professionnelle : coopérer, créer du sens, valoriser les savoir-faire et inscrire les élèves dans une dynamique d'excellence. Après plusieurs années, à raison de trois heures hebdomadaires, ce travail pluridisciplinaire fait dialoguer les matériaux. Certaines céramiques sont habillées de métal, tandis que d'autres structures métalliques intègrent des éléments en céramique.

Jeudi soir, les élèves proposeront un repas immersif inspiré de l'univers d'Avatar, prenant la forme d'un banquet de 40 couverts mettant en scène les accessoires de table réalisés par les deux lycées. Les 24 lycéens participants ainsi que les personnels encadrant le projet sont les invités. Pour cette action ambitieuse, on notera l'investissement des enseignants Cédrine Gallien et Benoît Hérourd à la ferronnerie du Riess ainsi que Christelle Durand et Laurence Thomas pour la céramique à Cazères





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