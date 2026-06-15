Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray a expliqué comment ajuster le bac suite aux aléas climatiques. Les candidats en filière générale ont reçu deux sujets de dissertation : « Avons-nous la maîtrise de nos paroles ? » et « Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? ». Trois modèles d'intelligence artificielle générative ont été utilisés pour composer les sujets avant d'être confiés à Ruben Salmon, un jeune enseignant de philosophie, pour leur correction.

Face aux aléas climatiques, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray explique comment ajuster le bacs’est terminée ce lundi à midi. En filière générale, les candidats se sont vus donner les sujets de dissertation suivant au choix : « Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?

» et « Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? ». D'autres encore ont rêvé (ou cauchemardé) se présenter à l'examen avec une puce cérébrale connectée à l'un des modèles. Du coup, on a fait composer trois modèles d'intelligence artificielle générative (Claude 4.6 effort moyen, ChatGPT, et Gemini) sur ces sujets avant d'en confier la correction à Ruben Salmon, jeune enseignant de philosophie.

Le prompt qui leur a été donné avec l'énoncé des sujets : « Tu es un élève en France et passes ce jour l'épreuve de philosophie de baccalauréat, en filière générale. Tu rédigeras entièrement l'introduction et la conclusion mais te contenteras d'un plan détaillé pour chaque partie et sous-partie.

» Toutefois pour Ruben Salmon, les deux sujets ne se valent pas pour noter nos IA-bachelières : « Globalement, les intelligences artificielles ont plutôt bien réussi, notamment le sujet sur le bonheur qui est un thème spécifiquement étudié en terminale. Le sujet sur la parole était à mon sens un peu plus intéressant, car moins balisé. » Laissons-le à présent nous livrer ses impressions des copies, avant d'entendre sa correction





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