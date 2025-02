Intelligence Artificielle : Entre Fascination et Inquiétude

Une table ronde lors du Sommet pour l'action sur l'IA a exploré les risques que l'intelligence artificielle représente pour les démocraties, notamment en termes d'ingérences étrangères, de deepfakes et de manipulation de l'opinion publique. Des solutions pour gérer ces risques, notamment en matière de cybersécurité et de gouvernance de l'IA, ont été discutées.

Intelligence artificielle (IA) : de la fascination à l'inquiétude\L'heure actuelle est marquée par des ingérences étrangères, des deepfakes et de faux comptes. Une table ronde, organisée lors du sommet du 10 février, a mis en lumière les risques que cette technologie fait peser sur les démocraties et a esquissé des solutions.

\Quarante-cinq minutes chrono, c'est court pour démêler les liens entre intelligence artificielle, cybersécurité, intégrité de l'information, manipulations des opinions et apporter des solutions. C'est comment l'ancien directeur de l'agence nationale française de cybersécurité, Guillaume Poupard, a introduit la troisième table ronde, organisée le 10 février dans le cadre du Sommet pour l'action sur l'IA au Grand Palais. La discussion, amorcée lors du dernier sommet de ce type, il y a une éternité, tant l'actualité rend la question chaque jour de plus en plus pressante : multiplication des opérations d'ingérence russe, prolifération de deepfakes pendant l'élection présidentielle américaine, cascades de faux comptes publiant du contenu grâce à ChatGPT… Fin janvier, le rapport, porté par le chercheur Yoshua Bengio, l'un des « pères fondateurs » de l'IA moderne, apportait même un éclairage scientifique sur l'ampleur des risques de sécurité et de désinformation liés à l'intelligence artificielle. \En ouverture de la discussion, Edgars Rinkevics, le président de la Lettonie, rappelle l'enjeu : «Lors du prochain cycle d'élections, l'IA ne sera pas seulement utilisée pour créer des deepfakes, mais pour analyser des comportements politiques des citoyens.» Alors face à la tempête qui arrive, comment agir ? Petit exercice chapeauté par Meredith Whittaker, présidente de. Qui dans la salle a entendu parler de Recall, un programme développé par Microsoft, permettant de mémoriser l'activité d'un appareil en prenant des captures d'écran toutes les cinq secondes ? Quelques mains se lèvent. Avant toute chose, la chercheuse spécialisée dans l'éthique de l'intelligence artificielle rappelle une règle de base : sans data, pas d'IA. «Nous devons faire précautionneux dans la conception d'une IA capable de répondre à ce problème des grosses entreprises qui poussent pour avoir un retour sur les milliards d’investissement.» Applaudissements dans la salle, auxquels la présidente de Signal répond en faisant un cœur avec les mains. «Nous avons désespérément besoin de davantage de coopération sur l'IA, nous faisons face chaque jour à de nouveaux risques, les gouvernements doivent travailler avec des plateformes de confiance, qui ont la connaissance de ces sujets, et nous avons besoin d’une gouvernance globale et cohérente. Nous en sommes trop loin pour le moment.» Mi-janvier, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a présenté un plan stratégique pour protéger les données de chacun. souligne sa présidente, Marie-Laure Denis, Ces entreprises doivent être particulièrement transparentes au sujet des données qu'elles utilisent afin que les utilisateurs puissent avoir confiance.





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Intelligence Artificielle Cybersécurité Désinformation Deepfakes IA Ethique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Entre fascination et inquiétude, comment l’intelligence artificielle bouscule le quotidien des FrançaisDÉCRYPTAGE - L’outil est devenu incontournable, des salles de classe aux « open spaces ». Pourtant, la méfiance grandit autour de son utilisation. Avec 40 % des 18-25 ans qui l’utilisent au moins une fois par jour, les plus jeunes en sont les plus gros consommateurs.

Lire la suite »

Etats-Unis : L’idylle entre Trump et Musk se fissure déjà sur l’intelligence artificielleAlors que Donald Trump a présenté un projet d’investissements privés massifs dans l’IA, Elon Musk clame que l’argent ne sera pas au rendez-vous

Lire la suite »

Wall Street termine en hausse, entre résultats d'entreprises et intelligence artificielleLa Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée à la fois par des résultats d’entreprises globalement meilleurs qu’attendu, ainsi que par les annonces de Donald Trump d’investissement massifs dans l’intelligence artificielle (IA).

Lire la suite »

Un Roman Entre Forêts et Intelligence ArtificielleUn roman choral se concentre sur quatre personnages, dont un trio d'amis liés par l'amour des jeux de stratégie, et une jeune femme vivant dans un village isolé. L'intrigue explore les liens entre l'homme et la nature, le progrès technologique et ses implications éthiques, ainsi que la quête de sens et d'identité.

Lire la suite »

Philips Hue s'Embrasse avec l'Intelligence ArtificiellePhilips Hue intègre l'IA à sa nouvelle gamme d'équipements, avec un assistant capable de créer des ambiances lumineuses personnalisées grâce à des commandes vocales ou écrites.

Lire la suite »

Surgères : l’intelligence artificielle s’invite à la présentation des vœuxUn pas de plus vers les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle a été fait jeudi 9 janvier en soirée, lors de la présentation des vœux de Catherine Desprez. C’est en effet avec la

Lire la suite »