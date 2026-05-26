Intel's Hybrid Architecture: A Comeback and Future Plans

Moore's Law is Dead, a popular YouTube channel, has released a video suggesting that Intel's hybrid architecture, which combines P-cores and E-cores, is still alive and well. The channel cites several interesting details about Intel's future plans, including the possibility of two generations of CPU, Nova Lake, and Razor Lake, which could be the last to use hybrid architecture. The channel also mentions the return of hyper-threading in the second generation of CPU, Hammer Lake, and the confirmation that Intel will continue to use the LGA-1954 socket for future generations.

L'architecture hybride P-cores/E-cores semble avoir survécu chez Intel , même si sa disparition va prendre un peu de temps. Il y a peu, Intel était sur le point de mourir, mais la firme américaine a repris du poil de la bête.

Les plans de Intel sont surveillés comme le lait sur le feu et la stratégie du groupe pourrait bien lui donner de quoi affronter plus sereinement les Ryzen actuels et futurs. À Clubic, nous avons l'habitude de prendre une certaine distance vis-à-vis des révélations que ne manque pas de faire Moore's Law is Dead, un Youtubeur qui cède bien souvent au sensationnalisme avec ses annonces. Pour autant, la dernière vidéo de l'influenceur mérite assurément au moins un petit coup d'œil.

D'abord parce qu'il est question de plusieurs informations très intéressantes à propos de la stratégie d'Intel. Ensuite parce que les précisions données par Moore's Law is Dead sont corroborées par d'autres informateurs, ce qui est bien sûr pour inspirer confiance





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Intel Hybrid Architecture P-Cores E-Cores Nova Lake Razor Lake Hammer Lake Socket LGA-1954 Hyper-Threading

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