Intel : À la Croisée des Chemins, Démantelé ou Réinventé ?

Le géant des processeurs Intel pourrait faire l'objet d'une scission historique, avec Broadcom et TSMC en lice pour reprendre respectivement ses activités de conception et de fabrication. L'avenir de l'entreprise, qui a connu des difficultés ces dernières années, semble incertain.

Le géant historique des processeurs, Intel , pourrait faire l'objet d'une scission. Broadcom et TSMC , deux acteurs majeurs du secteur, envisagent chacun de leur côté de reprendre une partie des activités d' Intel , ouvrant la voie à une possible fragmentation de l'entreprise. Broadcom est en train d'examiner attentivement la branche conception et marketing d' Intel , selon des sources citées par le très sérieux.

L'entreprise mène déjà des discussions informelles avec ses conseillers, mais elle ne souhaite s'engager qu'à condition de trouver un partenaire pour les activités de fabrication. Frank Yeary, le président exécutif par intérim d'Intel, superviserait lui-même les négociations avec les potentiels acquéreurs. Sa priorité serait de maximiser la valeur de la firme pour les actionnaires, alors que la valorisation boursière d'Intel a fortement chuté ces dernières années. TSMC étudie justement la possibilité de prendre le contrôle des usines de fabrication d'Intel, potentiellement via un consortium d'investisseurs. L'entreprise taïwanaise souhaite transformer ces installations pour les adapter à ses propres méthodes de production de puces avancées, même si le défi technique et financier est considérable. En 2017, lorsque l'entreprise avait tenté de racheter Qualcomm pour plus de 100 milliards de dollars, l'opération avait été bloquée par l'administration Trump, pour des raisons géopolitiques, les semi-conducteurs demeurant un enjeu sensible. Ici aussi, l'obstacle pourrait être identique. L'entourage de Donald Trump se montre hostile à l'idée qu'une entité étrangère contrôle les usines d'Intel. Car les installations sont considérées comme stratégiques pour la sécurité nationale américaine, d'autant plus qu'Intel a reçu des subventions gouvernementales.Au rayon des obstacles, on peut aussi évoquer les complexités techniques. Les usines d'Intel sont configurées pour produire leurs propres puces, et leur adaptation aux méthodes de TSMC nécessiterait des investissements colossaux. De plus, TSMC devrait obtenir l'autorisation de déployer ses ingénieurs, majoritairement taiwanais, sur le sol américain. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'Intel, qui a dominé l'industrie des processeurs pendant des décennies, a déjà commencé à séparer ses activités de fabrication du reste de la société, en créant une filiale distincte avec son propre conseil d'administration, ce qui pourrait faciliter une éventuelle division





Clubic / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Intel Broadcom TSMC Démantelé Scission Fabrication Conception Semi-Conducteurs Industrie Technologique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le XRP à la croisée des chemins : Opportunités et défis avec l'arrivée de TrumpL'arrivée de Donald Trump au pouvoir soulève des questions sur l'avenir du XRP. Alors que certains analystes prédisent une hausse des prix, d'autres craignent perturbations du marché. L'article explore les différentes perspectives et les enjeux pour le jeton.

Lire la suite »

Ethereum : À la Croisée des CheminsEthereum se trouve face à une crise de leadership et de direction. Les dissensions internes et les décisions controversées, comme le retour en arrière de la chaîne après un hack et la vente continue d'ETH, menace la confiance dans le réseau.

Lire la suite »

Nice à la Croisée des Chemins en Ligue Europa, Objectif Qualification MiraculeuseOGC Nice, en grande difficulté en Ligue Europa, doit remporter ses deux derniers matchs pour espérer une qualification improbable. Le Gym affrontera Elfsborg et Bodo/Glimt dans les prochaines semaines, mais même en cas de victoires, son sort dépendra des résultats des autres équipes.

Lire la suite »

Alexis Pinturault : À la croisée des chemins après une nouvelle blessureVictime d'une fracture du plateau tibial du genou droit, Alexis Pinturault met fin à sa saison et se retrouve à un nouveau carrefour. Après un an marqué par deux blessures graves, l'avenir de ce skieur français de 34 ans reste incertain.

Lire la suite »

'Réinterpréter l'âme de Gucci': sans directeur artistique, la maison italienne à la croisée des cheminsAprès l'annonce du départ de Sabato de Sarno, à moins d'une semaine de la présentation de ses résultats annuels, Kering doit trouver celui ou celle qui relancera sa marque-phare.

Lire la suite »

L'Allemagne à la croisée des chemins: Friedrich Merz, l'Europe et la FranceL'article analyse la montée en puissance de l'extrême droite en Allemagne, notamment à l'Est, et les défis économiques et politiques auxquels l'Allemagne est confrontée. Il examine également le potentiel de Friedrich Merz, leader de la CDU, à devenir un partenaire plus efficace pour Emmanuel Macron sur le plan européen.

Lire la suite »