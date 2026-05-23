Integrité chronologique : est-ce la fin de l'écart de traitement entre les matchs en trois et en cinq sets au Grand Chelem?

La réforme de ce format reste secrète et discussée, mais les joueuses telles que Aryna Sabalenka et Elena Rybakina se montrent réticentes à réduire le nombre de sets gagnants en finale, car elles craignent l'impact négatif sur la durée et la forme de ces matches, en particulier pour les joueuses les plus performantes et les formats des tournois les plus importants.

Alors que l'égalité des rémunérations s'applique à toutes les plus prestigieuses épreuves du monde, les tournois du Grand Chelem continuent de proposer des matchs masculins au meilleur des cinq sets tandis que les femmes jouent au meilleur des trois.

Le débat d'une homogénéisation est à nouveau sur la table. En 1988, Steffi Graf, la plus ancienne joueuse à avoir remporté Roland-Garros avec les matchs en trois sets, a perdu contre Natasha Zvereva. En 1994, elle a remporté l'Open d'Australie en 57 minutes contre Arantxa Sanchez, amenant les organisateurs à passer au meilleur des cinq manches pour les finales dames. Malgré les appels des joueuses elle s'est heurtée à un refus catégorique.

La polonaise Iga Swiatek est contre une telle réforme car elle pense que le tennis serait affaibli pour les joueuses et les spectateurs. Cependant, les joueuses Aryna Sabalenka et Elena Rybakina se battent dans une position intermédiaire. Elles sont prêtes à adapter leur travail physique et leur mental tout en statuant contre ce format pour leurs matches les plus importants





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